新加坡警察部队派遣队伍前往尼泊尔协助救灾工作；警方已与九名在尼泊尔洪水中失踪的新加坡公民的直系家属取得联系，正在采集脱氧核糖核酸（DNA）样本以进行比对。

尼泊尔与中国西藏交界山区上星期三（8月26日）发生特大洪灾，死伤与失踪人数至今持续攀升。根据通报，灾难已造成至少1100人死亡、近4000人失踪，其中包括九名新加坡人。

新加坡警察部队星期三（9月2日）发文告说，应尼泊尔方的要求，新加坡警察部队的17名警员及卫生科学局法医学部门的两名人员，已于9月1日和2日分批启程前往尼泊尔，支援尼泊尔当局在尼中边境沿线山洪暴发后的救灾工作。

前往尼泊尔的队员包括专精于灾难罹难者身份鉴定（DVI）和空中侦察的警员，他们将在这些领域为尼泊尔当局提供支援。前排左起为：副警察总监（调查及情报）张伟汉、卫生科学局局长蔡瑞文副教授、内政部常任秘书陈财喜、警察总监侯光辉，以及队伍指挥官陈汉隆助理警察总监。（新加坡警察部队提供）

警方计划在未来数日再增派一支由14名警员组成的小队，以加强救援力量。

根据警方文告，这支由33人组成的队伍的指挥官是陈汉隆助理警察总监。外交部兼内政部第二部长沈颖9月1日到樟宜机场为先遣队送行。

前往尼泊尔的队伍包括专精于灾难罹难者身份鉴定（DVI）和空中侦察的警员，他们将在这些领域为尼泊尔当局提供支援。

警方计划在未来数日再增派14名警员支援前线。（新加坡警察部队提供）

警方答询《联合早报》时证实，当局目前已联系九名失联新加坡人的直系亲属，正在采集他们的脱氧核糖核酸（DNA）样本。这些DNA样本可协助辨认遇难者身份，也是新加坡支持尼泊尔当局展开救灾和罹难者身份确认的其中一项行动。

由于相关采集程序仍在进行中，且涉及失联新加坡人的家属，警方目前无法提供更多详情。

其中一名新加坡籍失踪者，是就职于国家法院的莎丽妮（Shalinny Deavy，40岁）。

莎丽妮的丈夫赛尔加内什（Selvaganesh，43岁）告诉《海峡时报》，警方于星期三采集了7岁女儿的DNA样本。

赛尔加内什坦言，他与女儿已经接受现状，女儿也愿意配合DNA采集。“她目前情况还好，正在调整自己，也继续过日常生活。有些事情超出我们可控的范围，我们已经接受了这个事实。”

新加坡法院发言人透露，当局与莎丽妮的家人保持联络，为他们提供支持与协助。

尼泊尔警方星期一（8月31日）在脸书发贴文说，当局正通过DNA比对，辨认寻获遗体的身份。

尼泊尔当局呼吁失踪者的直系亲属，包括父母或子女，到获授权的实验室进行DNA建档，并将资料通过电邮发送给尼泊尔警方。

电邮须附上DNA样本提供者的全名、国籍，以及与失踪者的关系；同时也须提供失踪者的资料，包括护照编号和身份资料，以及最后已知所在地点等。