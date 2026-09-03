乌节路百利宫举办中秋活动，携手新加坡特殊才艺协会和莱佛士设计学院，展出50只独一无二的3D定制兔子雕塑。

这批融合了特殊艺术与时尚创意的作品开放供公众认养，用艺术搭建起跨界共创的爱心桥梁。

这些雕塑中，17件由新加坡特殊才艺协会（ART:DIS）的艺术家手绘，另29件由莱佛士设计学院学生结合时尚设计概念，量身打造外衣。

“中秋·月映流光”（Mid-Autumn Lumière）活动9月2日至27日举行。主办方也邀请律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆连同凯德投资和莱佛士设计学院的代表跨界共创四件雕塑。

蔡瑞隆在现场致辞时强调，真正的包容是与特需者同行，化为日常习惯。

“不要仅仅为特需人士做事，让我们与他们并肩同行、共同创作。”

每只兔子认养价800元 为特需儿童与青少年艺术教育筹款

展品中，在轮椅上作画的苏有仁（63岁，补习教师）的作品《和谐花园》备受关注。他16岁时动了手术后身体瘫痪，艺术成为他的疗愈药。

他自1993年加入特殊才艺协会，此次是他首次尝试在三维表面手绘，将斑斓花卉画在3D打印的兔子雕塑身上，寓意多元社区只要互相尊重，便能共筑和谐未来。

苏有仁在30多年创作生涯中首次挑战三维立体表面手绘。（新加坡特殊才艺协会提供）

为将艺术转化为社会福祉，活动发起了认养兔子计划，每只兔子认养价为800元。

若50只雕塑皆获认养，可为特殊才艺协会的基础视觉艺术项目筹得4万元，用于支持特需儿童与青少年的艺术教育。凯德希望基金也将提供一对一等额配对。

百利宫物业经理汪洁莹受访时指出，期望通过这一主流舞台为特需艺术家提供展示空间，凝聚双倍社会爱心。