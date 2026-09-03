两名男子疑在吸食丧尸烟弹后神志不清，在公路上逆向危险行驶而被控上法庭。

根据新加坡警察部队发布的文告，这两名分别20岁和35岁的男子涉嫌吸含有依托咪酯的电子烟（俗称丧尸烟弹），在受毒品影响的情况下危险驾驶。两人涉及不同案件，并将在星期四（9月3日）面控。

其中，20岁男子于2025年10月28日晚上8时40分左右，逆向行驶撞上一辆轿车和一辆货车。事发地点位于裕廊西91街。

调查显示，这名20岁男驾驶在交通灯转绿后未移动车子。一辆巴士随后从其右侧超车，但男子接着又从左侧超越巴士，并停下车子。他接着驶过中央分界堤，逆向驶入对向车道，撞上一辆汽车和一辆货车的右后方。他随后又再次开上分界堤，并停了下来。事故中无人受伤。

警方到场后发现男子站立不稳，且神志不清，过后还在他车内查获一支电子烟，于是将涉及电子烟相关的违法行为转交卫生科学局处理。卫生科学局随后在其血液样本验出依托咪酯。

这名20岁男子将在受毒品影响下驾驶和危险驾驶罪名下被控。

另一名被控的35岁男驾驶则涉嫌于去年11月26日晚上8时40分左右，在蔡厝港大道逆向行驶。

调查显示，这名35岁男子当时沿着蔡厝港1道行驶，随后转入蔡厝港大道并逆向行驶，他接着转入一家加油站。在他逆向行驶期间，其他道路使用者不得不减速以避免碰撞，没有人在事故中受伤。

男子在现场处于神志不清及迷幻状态。警方也在其车内查获一支电子烟，卫生科学局随后在其血液样本分析中验出依托咪酯。

这名35岁男子也将被控在毒品影响下驾驶和危险驾驶两项罪名。

根据我国法律，在毒品影响下驾驶者，可被判处2000元至1万元罚款，或长达12个月监禁，或两者兼施。若重犯，将面临5000元至2万元罚款，以及坐牢最长两年。违例者也可能面临吊销各级驾驶执照的处罚。

严重违规的危险驾驶者，则将面临2000元至1万元罚款，或不超过12个月监禁，或两者兼施。此外，还可能面临不超过5000元的罚款，或不超过12个月监禁，或两者兼施。违例者也可能被吊销各级驾照。

警方强调，在任何可能削弱安全驾驶能力的物质影响下驾驶，是极其危险和不负责任的行为，当局将毫不犹豫地对在道路上危害公共安全者采取严厉行动。

