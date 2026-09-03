9岁女童疑在住家附近遭14岁少年性骚扰，少年据称还是惯犯，警方证实接到报案，正在展开调查。

社媒Instagram账号“sgfollowsall”星期四（9月3日）上载一则相信是受害女童家长的贴文。根据贴文，这起事件发生在上星期五（8月28日）傍晚5时左右，地点位于武吉巴督中路一带的组屋。

贴文指出，受害的9岁女童当时正从补习中心返家，途中在住家附近的游乐场被一名穿着篮球服的14岁少年搭讪。该名少年除了询问女童名字，还问她要不要“做点好玩的事”。

少年随后诱骗女童跟随他前往附近的组屋，并将她带至楼梯间。据了解，少年在楼梯间对女童做出不当举动，还要求使用女童手机搜寻淫秽视频。搜寻记录显示，少年曾输入“色情女星视频”等关键字。

居民察觉异常果断报警

由于少年当时身上既无手机，也没带钱包，家长怀疑少年很可能早有预谋。万幸的是，一名刚好在门外拿包裹的居民察觉女童神色紧张，意识到情况不对劲，便果断介入并报了警。

协助报警的热心居民也告诉女童家长，自己的两名侄女，包括一名10岁女童，几天前也在游乐场遇到一名特征与涉事少年吻合的男孩搭讪，所幸她们当时逃回家。其中一名侄女后来通过视频通话认出，当时搭讪她们的正是同一名少年。

新加坡警察部队向《联合早报》证实已接获报案，调查正在进行中。