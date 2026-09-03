为了1000元酬劳，男子接下私会党“老大”安排的工作，在电梯内殴打陌生阿叔，结果跌倒压在对方身上，造成对方扭断脚踝。

这起事件发生在去年9月4日傍晚5时30分，地点是大巴窑1巷第130B座组屋的电梯内。

被告陆忠诚（29岁），面对七项包括蓄意伤人导致重伤、无照驾驶、抵触滥用电脑法令等控状。控方以四项提控，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告的私会党“老大”于去年9月联络被告，要被告当打手，并会给予1000元酬劳。

据悉，“老大”与另一个私会党成员达成协议，替对方找打手教训“仇家”。

由于被告缺钱，于是接下工作，但他并不清楚“寻仇”理由。

“老大”事后在去年9月2日，将51岁受害者的照片、车牌、住家和工作地址传给被告，隔天也与被告见面，说明要将受害者打到流血，拍下照片才算完成任务。

去年9月3日，被告获悉受害者在家，从下午4时一直等到晚上9时，但受害者没有出门。

案发当天，被告再次从下午2时守到傍晚5时30分，等受害者下班回家，就与受害者一同搭电梯上楼，并在电梯关门后，往受害者左脸拳打两下。

受害者还击，双方扭打起来，被告推倒受害者，并跌在受害者身上，导致受害者扭到脚踝。被告拍下受害者的伤势后离开，也顺利拿到酬劳。

受害者事后报警，也到陈笃生医院治疗。他脸部挫伤，右脚踝骨折，拿了14天病假。

被告罪行被电梯的闭路电视拍下，控方星期三（9月2日）在庭上播出事发画面。

另外，被告于2023年11月15日获得假释，结果同月27日，开车闯红灯被拍下。被告接受调查时，承认自己闯红灯，车子是向朋友丈夫借的。调查揭露被告无照驾驶。

被告认罪后被判坐牢五周，罚款1000元，各级驾照吊销36个月。由于他在假释期间犯罪，因此要多坐牢20天。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年9月3日的《新明日报》。