有道是“万事起头难”，要让人在某件事踏出第一步，总是最困难的部分。

但有些喜好一经尝试，便会欲罢不能，从此深陷其中。对于文化艺术的欣赏，或许也会是这么一回事。

根据文化、社区及青年部星期三（9月2日）公布的数据，旨在鼓励国人参加本地艺术文化活动的新加坡文化通行证（SG Culture Pass）推出一年以来，已有约140万国人完成注册领取文化通行证。

其中，有近七成注册领取文化通行证的国人，过去五年未曾参加本地的艺术文化活动。换句话说，文化通行证很可能会是他们接触艺文活动的敲门砖。

此外，官方数据也显示，已有41万1000名新加坡人已经使用文化通行证，使用金额超过3040万元，使用范围包括观赏本地电影、购买本地文学书籍、观看现场演出，以及参加讲座与导览、工作坊等其他艺文活动。

从不少本地艺文团体的反馈来看，政府帮民众的精神粮食“买单”带来的效果确实令人鼓舞，包括在入座率及业绩方面的提升。

九年剧场艺术总监及联合创办人谢燊杰就告诉《联合早报》，有大约一半的观众使用文化通行证观看他们的剧场演出。

独立书店书吧（Book Bar）创办人蔡恩汉则认同，文化通行证除了促进业务增长，也让更多从未接触本地文学的读者愿意支持本地作家的作品。

玲子传媒出版社社长兼总编辑林得楠也说，该计划鼓励了更多华文读者重返实体书店。

政府于今年3月起，进一步扩大文化通行证使用范围，让国人可用于购买本地文学书籍。

尽管上述反应多以“体感”居多，并非更精确的宏观数据，但南洋艺术学院今年8月已宣布，展开为期四年的追踪研究，分析文化通行证是否有助培养本地艺术观众、支持艺术团体，以及促进本地文化艺术发展。

届时，相信文化通行证的“助攻”程度，将能以更严谨的方式呈现。

文化通行证鼓励更多国人接触本地文化及艺术。图为今年7月的“明天44致青春”新谣演唱会。（受访者提供）

摆脱文化沙漠 文化底蕴创造社会共同体韧性

过去，新加坡因崇尚极致实用主义，社会过度向物质生活倾斜，因此不时招致“文化沙漠”的批评。

但近年来，不难发现当局持续尝试浇灌新加坡的文化土壤。

对于新加坡这个相对年轻的国家而言，文化底蕴能创造出本地社会作为共同体的韧性。这一纽带会超过金钱利益，在任何挑战中成为支撑新加坡的力量。对个人而言，物质带来的快乐可能有限、短暂而肤浅，且会迅速递减，但精神世界的富足，却能带来源源不绝的快乐。

黄循财总理去年在阐述文化通行证的初衷时就指出，我国社会已在多元文化下，打造出独特的新加坡文化与身份。但他也指出，文化并非一成不变，每一代人都有独特的声音及活力，因此每个人都必须尽一分力，共同发展和培育新加坡文化。

文化通行证说多不多，说少不少，也许有人会争辩，把100元叠加进邻里购物券中，供国人购买生活用品会更实际一些。不过，在任何一个社会当中，柴米油盐和精神粮食缺一不可。

为本地家庭“加菜”的邻里购物券等物质补助，和改善国人精神层面生活的文化补贴，并不冲突。

100元，在一个人一生中对艺文活动等精神粮食的追求中，自然是微不足道。但这100元如果能作为火种，让更多国人踏出参与艺文活动的第一步，那便是一笔值得的投资。

从文化通行证去年推行至今，各年龄层的使用率，呈现出越年轻使用率越高的趋势。

在已经使用文化通行证的国人当中，43%为18岁至35岁青年；38%为36岁至54岁者；其余19%是满55岁者。

可以合理推测，这或许和不同年龄层所面临的财务负担，以及工作和家庭生活是否占据更多时间有关。

年轻人若还未组织家庭，闲暇时间相对更多，随着年纪渐长，家庭工作两头烧，或许也就没有太多余裕参与艺文活动。

55岁以上年长者的使用占比最低，则相信与文化通行证必须通过线上注册及使用有关。

撇开个人喜好，没有太多余力参与艺文活动的人，也许是没钱没闲，或是有钱没闲，也可能是没钱有闲。

100元的文化通行证，虽不能排除所有人接触艺文活动的障碍，但至少能给“没钱却有闲”的群体提供入门的契机。

文化通行证终究只能起到引路作用，正所谓“师傅领进门，修行在个人”。至于它能激发多少新加坡人对文化艺术的兴趣，还有待观望。

但即使未来政府不再帮忙买单，只有少部分人燃起文化艺术魂，愿意继续回头，都会是让人欣慰的小小进步。

贫瘠的文化土壤，是否进一步滋长成沃土，就得看多少人被“请客”后还意犹未尽，自掏腰包当回头客了。