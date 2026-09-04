外交部 和 新加坡警察部队 星期五（9月4日）发联合声明说，中国当局目前仍在调查案件，我国警方已联系中方相关部门，进一步了解情况。这相信是迄今涉及最多新加坡人在海外被捕的单一事件。

沈颖星期五上午在外交部向媒体说明事件时指出，新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆人员已三次探视全部52名被捕的新加坡人，以了解他们的身心状况，并提供领事协助。

领事协助包括帮他们转达所提出的请求、传达家属的慰问和消息，以及处理个人行政事宜。在新加坡，外交部人员也持续与被逮捕并扣留者的家属保持联系。

沈颖说，她已会见多数被捕者的家属。“这些家属面临的焦虑和困难是完全可以理解的。我们会尽可能协助他们。”沈颖并未接受现场媒体提问。

外交部也会继续通过新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆，与中国当局保持联系。

声明没有说明52人何时被捕，也没有透露他们目前被扣留在哪里，以及他们的年龄和男女比例。

外交部：不会干预外国司法制度

外交部强调，新加坡政府不会干预外国的司法制度，正如我国也期望外国政府尊重新加坡的法律和司法程序。

根据联合声明，“外交部将继续与中国当局接洽，并向涉事新加坡人及家属提供领事协助。我们会向中方强调，应按照中国法律以正当程序对待这些新加坡人。”

声明并没有说明涉案传销活动的具体形式。不过，中国官方过去曾多次警示，广西南宁、北海等地长期出现俗称“1040阳光工程”的传销活动。

据中国媒体报道，这类传销一般打着“国家暗中支持的资本运作项目”等幌子招揽参与者，声称投入约6万9800元人民币（下同，约1万3164新元）后，通过发展下线，最终可获得1040万元回报。

中国相关部门和执法机关多年来对“1040阳光工程”展开过无数次打击和取缔行动，并逮捕多名嫌犯。

新加坡外交部和警方提醒，在海外旅行或居住的新加坡人，必须遵守所在国家的法律。

“若有人邀请参与涉及招募其他成员，或须预先支付大笔款项的计划，无论是在本地还是海外，新加坡人都应提高警惕。”