配合10月举行的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛，滨海中心和政府大厦前大草场一带的部分道路，从10月7日至13日暂时关闭。

今年的新加坡F1大奖赛于10月9日至11日举行。陆路交通管理局星期五（9月4日）发文告说，配合F1赛事筹备工作，受影响区域路段将从10月7日零时1分起关闭，待比赛结束后，再分阶段逐步重开，所有道路会在10月13日清晨5时30分全面恢复通行。

封路期间，为缓解早晚高峰时段的交通压力，部分路段会在指定时段开放。

其中，往乌节路方向的哥烈码头、圣安德烈路和史丹福路段；往珊顿道的尼诰大道、滨海公园通道和史丹福路，以及往滨海林荫道的共和国林荫道、莱佛士道和海湾道，于10月7日及8日的清晨5时30分至上午10时开放通行。

10月9日，往乌节路方向的哥烈码头、圣安德烈路和史丹福路段，以及往珊顿道的尼诰大道、滨海公园通道和史丹福路，同样在清晨5时30分至上午10时开放。

往珊顿道的尼诰大道和滨海公园通道，也包括从勿拉士峇沙路经尼诰大道往滨海公园通道的路段；往东海岸公园（樟宜机场方向）的勿拉士峇沙路、莱佛士林荫道、共和国林荫道；以及往滨海林荫道的莱佛士林荫道、淡马锡道、海湾道，将从12日清早5时30分至上午10时，以及傍晚5时至晚上8时30分开放。

往乌节路方向的滨海公园通道、尼诰大道和史丹福路，以及往东海岸公园（樟宜机场方向）的海湾道、淡马锡道、莱佛士林荫道，则将在12日傍晚5时至晚上8时30分开放。

封路期间，公众也可在特定的非高峰时段，通过梧槽路进入淡马锡林荫道，或经由尼诰大道和淡马锡林荫道转入莱佛士林荫道的辅助单行道，前往滨海中心区域。由于今年赛事首次引入F1冲刺赛（SPRINT Race），辅助通道的开放时间已做出相应调整，每日开放时段有所不同。

德士和电单车骑士可在赛事时间以外，使用上述单行道进入滨海中心。

配合赛事日程 多条地铁与巴士线延后末班车

地铁服务方面，由SMRT运营的东西线和南北线，从政府大厦地铁站出发的末班列车，在10月9日和10日延长至次日凌晨12时30分，11日则延长至次日凌晨12时45分；其余地铁线（樟宜机场支线除外）也将相应延长运营时间。

新捷运也发文告指出，旗下运营的东北线、滨海市区线及盛港—榜鹅轻轨，在10月9日和10日延长服务约30分钟，11日延长约45分钟。此外，60A、63M、114A、222、225G、228等16条指定巴士路线，也在各自巴士转换站延长末班车发车时间。

至于巴士服务，新捷运旗下37条巴士路线受封路影响，在10月6日至12日期间改道或调整服务，受影响路线包括14、14e、16／16M、32、51、56、57、63、70／70M等。在此期间，公众将无法通过手机应用和网站查询这37条巴士线的实时到站时间。

SMRT旗下的61、502／502A、648、665、960、960e、961及961M等路线在10月6日至12日期间，部分受影响的巴士站将不停靠。

在封路期间，陆交局及公共交通业者呼吁公众提前规划行程。当局也将部署辅警在现场指挥交通，并为公众提供协助，周边路段将设置指示牌引导公路使用者。此外，新达城、美年径和滨海广场的停车场在赛事期间继续向公众开放。

更多详情可浏览https://go.gov.sg/f1，或陆交局及各公共交通业者的网站。