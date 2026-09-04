逃税逾6万元，换来56万元罚款——中国籍男子韩孝阳（47岁）主谋策划从中国进口2万8236瓶漏税啤酒，虚假申报为食品和机械，星期五（9月4日）在国家法院人认罪。由于他无法缴付罚款，须坐牢164天代替。

韩孝阳共面对七项抵触关税法令的控状，涉及2万8236瓶漏税啤酒。另有15项控状在量刑时一并考虑，其中四项为欺诈性逃税，11项为欺诈性逃缴消费税。

同伙判罚32.2万元 关税局起获逾3.5万瓶漏税啤酒

韩孝阳的同伙仝宝宝（29岁，中国籍）已于今年5月4日被判刑。仝宝宝受雇于韩孝阳，担任万昌亚国际私人有限公司（Wan Changya International Pte Ltd）的总经理，他承认三项欺诈性逃税控状，涉及约3万9517元逃税额，被罚款32万2000元。由于未缴付罚款，他已服刑80天代替。

根据新加坡关税局星期五发布的文告，关税局人员于2025年11月19日在Tagore Lane一座工业建筑展开行动，发现两名工人将一批酒类搬入一个单位。执法人员检查后，当场查获4044瓶漏税啤酒，工人指认仝宝宝为负责人。仝宝宝随后抵达现场被捕，当局在后续搜查中再起获3万1016瓶漏税啤酒。

调查显示，韩孝阳是这起逃税案的主谋。2025年8月，他告知仝宝宝自己计划从中国进口漏税啤酒，在新加坡储存和销售，以此逃避关税、增加利润。

韩孝阳指示仝宝宝与中国货运代理接洽，将啤酒虚假申报为非课税物品（non-dutiable items），如食品或工业机械。啤酒从中国运抵新加坡后，仝宝宝负责安排将漏税啤酒存放在万昌亚国际的仓库或储存单位，再分销给本地客户。

漏税酒属严重罪行 最高罚款逃税额20倍

根据《关税法令》和《消费税法令》，购买、出售、运输、交付、储存、保管、持有或处理漏税酒类均属严重罪行。违例者一旦罪成，可被判罚款高达逃税额20倍的金额，并可被判坐牢最长两年，或两者兼施。

新加坡关税局指出，将继续严格执行关税法规，保护国家税收。公众若有任何走私或逃税线索，可上网https://go.gov.sg/reportcustomsoffence向当局举报。