本地年长者与学生组成跨代队伍，在滨海湾一起划龙舟竞赛，除了较量速度之外，最主要的目的，是让不同年龄层国人通过运动互相认识，把公众的目光聚焦在宣导失智症与健康老龄化。

新海龙舟竞赛组织团队（Singapore Sea Regatta）星期六（9月5日）携手IHH医疗保健集团，在滨海湾举行第三届赛事。为期两天的活动在星期六和星期日（6日）举行，预计吸引近2500名龙舟运动员及4000名访客。

配合9月世界阿尔茨海默症月，今年赛事以“Head Above Water”（意思为：克服困境）为主题，除了龙舟竞赛，也设有健康教育展台、社区活动及现场表演，旨在提高公众对失智症的认识、关注看护者，并促进健康老龄化。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康担任赛事主宾，并亲自上阵，与医护人员及社区代表一起参加部长杯（Minister’s Cup）竞赛。已经连续三年担任赛事主宾的王乙康为优胜队伍颁奖时说，赛事一年比一年激烈，各家医院都在更加努力训练。

他说，龙舟赛不仅是竞技，也是让不同医院团队交流的平台。大家通过训练和比赛建立“战友”情谊，也意识到“我们都在共同面对挑战、并肩努力”。

百汇珊顿医疗首席执行官及IHH医疗（新加坡）首席院外执行官许豪得医生（52岁）受访时说，随着我国人口老龄化，社会正面对“银色海啸”的挑战，而早期失智症是属于较难被发现的问题。

他说：“一些人在中年阶段可能已经开始出现认知能力变化，但早期症状往往不容易察觉，直到较后期才被发现。失智症的发展过程可能持续数年，因此及早发现有助于及时介入。”

许豪得希望通过活动提高公众意识，让人们了解失智症并非只影响年长者，中年人也可能出现认知能力下降，应及早关注相关变化。

除了推广失智症相关的知识，赛事也通过跨代队伍促进不同年龄层交流。今年参与部长杯的其中一支龙舟队，由职总保健活跃乐龄中心年长者和国家初级学院的中学部与初院学生组成，出赛前这些年长者都与学生们一起训练。

年长者毅力启发后辈 运动赋能保持积极心态

代表职总保健活跃乐龄中心（裕廊中央广场）参赛的蔡新华（69岁）已连续第三年参加龙舟赛，她平日也参与中心的其他运动活动，并每个星期练习划龙舟。她说，划龙舟让她保持活跃，也让她有机会和年轻人交流。“跟年轻的朋友一起运动，我很喜欢，感觉自己好像年轻了。”

国家初级学院（中学部）中三学生陈敬宇（15岁）则是首次参加这项赛事。他说，与年长者一起划龙舟是一次有趣的体验，精神上也有收获。“有时我们会因为表现不如预期而感到失落，但看到年长者即使面对体力上的挑战，仍然坚持下去，就会激励自己更加努力。”