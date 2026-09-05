不少病人同时接受中西医治疗，却可能不清楚中西药能否一起服用，医生和中医师也未必掌握彼此的治疗情况。保健卫生部正探讨如何更好地衔接两者，包括制定中西药相互作用指引，以及推动中西医电子病历互通。

健卫部卫生总司长麦锡威教授星期六（9月5日）在首届新加坡—澳大利亚中西医结合医学（integrative medicine）研讨会上以主宾身份致辞时，引用2022年全国人口健康调查的数据说，本地每五名成年人中就有一人每年看中医，当中近四成会针对同一种病症，同时接受中西医治疗。这显示病人已自行结合两种医疗方式，但往往得自己负责协调，并在缺乏正式指引的情况下作出决定。

麦锡威指出，要让中医与现代医学并行，须从三方面同步推进：高质量临床研究、通过教育与能力建设培养中西医的相互理解，以及加强治理。

保健卫生部卫生总司长麦锡威教授星期六在首届新加坡—澳大利亚中西医结合研讨会上以主宾身份致辞。（陈笃生医院提供）

其中，在治理方面，他认为我国须建立明确的临床资格审核、监督、事故通报和专业问责机制，同时完善转介和共同护理流程，并厘清中西医各自的职责范围。

用药安全也是其中一环。麦锡威指出，中西药相互作用的指引应系统化地纳入药剂和临床工作流程，以进一步保障病人安全。

此外，中医电子医疗记录应与现有医疗病历系统互通，包括制定明确的临床诊断代码、统一资料栏位，并做好资料隐私保障。

中西药如何搭配 目前缺实用指引

出席研讨会的南洋理工大学中医诊所兼中医学士学位课程主任钟丽丹副教授受访时说，目前缺乏实用的指南，协助医生判断中西药同时服用是否可能产生药效冲突，以及病人在服用特定西药时，应避开哪些中药。

她举例说：“一名正在服用多种西药的病患想吃六味地黄丸，并向西医咨询，西医往往无从回答。如果有一份中西药指南，就能明确指引病患能不能吃、怎么吃，以及何时吃。”

除了缺乏用药指引，中西医之间的病历信息也未完全互通。陈笃生医院综合医学针灸中心主任兼内科高级顾问医生柯德裕指出，各中医院和中医诊所的病历系统目前各自独立。他说，若日后能让中西医双方调阅病人较完整的医疗记录，包括中药用药史，将有助减少信息断层，也进一步保障用药安全。

中西医须加强交流 了解彼此治疗方式

与此同时，中西医之间也须加强相互了解和跨专业协作。麦锡威说：“西医医生须更深入了解中医的原理和治疗方式，中医师也须了解现代医疗体系如何运作，以及西医如何诊治疾病。”

他强调，这对提供安全、协调的医疗照护至关重要。

相关工作其实已逐步展开。例如，陈笃生医院与南大携手推出“中西合愈计划”（Prevention Care and Recovery through Integrative Medicine，简称PRIME），促进中西医之间的交流。首批南大中医学位课程学生，在2027年会到陈笃生医院进行为期13周的实习。

柯德裕说，计划也已针对头痛等特定病症展开中西医交流，让双方围绕同一种病症讨论各自的临床治疗方式，从中了解和学习彼此的做法。

星期六的研讨会吸引约400名中西医从业者出席。主讲嘉宾除了本地专家柯德裕和钟丽丹，也包括澳洲西悉尼大学兼任教授、义安公司中医客座教授林奇恩。

林奇恩受访时说，随着越来越多澳洲患者接受针灸、服用中药，当地医院也越来越关注如何让这些疗法与现代医学安全配合。

“既然患者已经在使用这些服务，我们就必须思考如何确保治疗安全、降低中药与西药之间可能出现相互作用的风险，以及不同医疗专业之间如何建立更有效的沟通与协作机制。”