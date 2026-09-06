乘搭地铁、轻轨或巴士，对许多人来说，是再普通不过的事。车厢里，人们多数戴着耳机、滑着手机，沉浸在自己的世界里，人与人的距离虽然很近，注意力却往往只在自己身上。

如果这时发现身旁有人正在被偷拍，甚至遭到非礼，受害人自己却浑然不知，或因受惊而不知如何回应，我们会怎么做？

会提醒对方、通知工作人员，还是想着“应该会有人处理”，然后继续低头滑手机？

这个问题看似简单，却未必容易回答。

最先发现异常的是一般乘客

从近年来的罪案数据来看，非礼和偷拍仍是当局关注的案件类型。虽然最新数据显示，今年上半年公共交通网络发生的非礼案件为60起，比去年同期的84起减少28.6%，却不代表问题已经解决。

根据陆路交通管理局数据，2025年公共交通日均乘客量约754万人次，比2024年的745万9000人次增加1.09%，是冠病疫情暴发以来的新高。

尖峰时段，地铁站熙来攘往。（海峡时报）

每天超过750万人次的流动，意味着公共交通宛如一个庞大的共享空间，而且部署再多的警员、保安人员和监控设备，也不可能看见每一个角落发生的事情。

有时候，最靠近现场、最先发现异常的，就是身旁的普通乘客。令人鼓舞的是，近期有多名公众在公共交通上遇到偷拍事件时选择挺身而出，并获得警方表扬。

例如，36岁的医护人员郭远明过去几年曾六度在公交上遇到偷拍或偷窥事件，每次都选择出手试图制止。“这不是多管闲事，应该做的事情就得去做。我们应该挺身而出，帮助可能受害的女性。”

鼓励“安全介入”意识

发现犯罪行为时，为什么有人愿意出手相助，有人却选择转身离开？

有时候，旁观者并非冷漠。有人担心自己看错，不确定对方是否在偷拍；有人担心介入会激怒对方；也有人不知道应该怎么做。

因此，鼓励公众参与公共安全，并不是要求每个人认为看到罪案就冲上前，更不是要求乘客“逞英雄”。面对非礼或偷拍，如果贸然与嫌犯起冲突，甚至可能让自己和受害者陷入更大危险。

我们更应该鼓励的，是一种安全地介入的意识：在确保自身和受害者安全的情况下，可以提醒受害者、通知公交工作人员、或者报警；如果情况允许，也可记住嫌疑人的特征，或协助保留证据。

有时候，一句“你还好吗？需要帮忙吗？”，或陪着受害者等候警方到场，也是一种帮助。

关键是，看见异常时，不要立刻认定事不关己。

希望更多人能在看到或察觉到不妥后，上前提供帮助，而不是视而不见，甚至转身离开。（档案照片）

公众也是公共安全重要一环

其实，“公众也是安全防线”并不是全新的概念。警方自2019年推出通勤者守望计划（Riders-on-Watch），目前已有超过1万7000名志愿者参与，通过掌握安全资讯，协助警方发现公共交通网络中的异常情况。

这背后的逻辑很简单：警员负责执法，监控设备负责记录，每天搭乘公共交通的乘客，既然是最接近第一现场的一群人，便可以成为公共安全网络中的重要一环。

内政部兼外交部第二部长沈颖星期五（9月4日）在公共交通保安指挥处社区路演活动上说，虽然新加坡的公共交通网络总体安全，但保持警惕和防范意识的公众，依然是抵御犯罪和安全威胁的重要防线。

一座城市的安全，当然需要法律、警方、监控和交通业者的努力，但也需要公众的观察和警觉。

每个人都可以成为安全体系的“另一双眼睛”，不过看到异常时，也不必“强出头”：提醒一句、通知工作人员，或是报警，都是介入。

真正值得鼓励的，是知道该在什么时候出手、该怎么出手，以及什么时候应该把事情交给专业人员处理。

安全介入，或许才是公共交通上“多管闲事”最值得学习的方式。