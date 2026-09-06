12年前被绑架而引全国关注，“昇菘嫲”黄来宝离世，享年91岁。

黄来宝老太太是昇菘集团总裁林福星的母亲。她在昇菘崛起之后仍经常到组屋邻里走动，因平易近人、待人和善亲切，被街坊尊称为“昇菘嫲”。

黄来宝曾在2014年遭绑架，两名绑匪起初索要2000万元赎金，后降至200万元。她被掳走约一天后，绑匪收到赎金并释放了她。

此案相信是本地迄今涉及最高赎金的绑架案，当年轰动全国。黄来宝后来也在法庭上供证，讲述自己遭绑期间被蒙住双眼、被绑匪载着四处兜转，以及获释时跌倒在路边的经历。

根据她当年的口供，案发当天早上，绑匪以林福星在办公室跌伤为由，将她骗上车。之后，绑匪驾车载着她四处兜转。其间，她曾数次要求上厕所，绑匪便停车让她在路边小解。黄来宝忆述，她被绑期间没有喝到一口水。绑匪虽曾给她汽水，但她因患有糖尿病，没有喝。

当天晚上，绑匪将她载到一个地点，替她解开蒙眼布条，取走她的手表，并要求她下车。黄来宝要求取回雨伞，以便当作拐杖辅助走路，但绑匪将雨伞交给她后又立即夺走，导致她失去支撑跌倒在路边，只能眼看着绑匪驾车离去。警方及林福星过后赶到实里达军营一带，将她接走。

黄来宝老夫人的灵堂设于兀兰永念堂，家属包下殡仪馆整层五楼，以方便各界人士前往吊唁。吊唁仪式从星期天（9月6日）开始，出殡仪式则安排在下星期五（11日）下午2时。