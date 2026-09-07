我国唯一的垃圾埋置场实马高岛，将与附近岛屿合并成“西部岛屿”，国家环境局接下来也将研究这个发展项目对未来垃圾容量和运行的影响。

环境局答复《联合早报》询问时说，西部岛屿最终的填海范围和土地用途尚未确定，各政府机构正在研究使用方案和发展时间表。“我们将评估西部岛屿对未来垃圾埋置容量和运行的影响。”

黄循财总理8月23日在国庆群众大会上宣布，我国计划在未来数十年，把裕廊岛以南的岛屿整合成西部岛屿（Western Island），以支持新一代工业发展和新型发电基础设施，并为军事用途预留空间。

西部岛屿涵盖的实马高岛目前只剩不到一半的埋置空间，预计只能用到2035年。尽管去年的回收率有所提升，但最终送去焚烧或埋置的垃圾量持续增加，去年达历来最高，实马高埋置场填满的压力越来越重。

环境局正在检讨零垃圾总蓝图，除了重新评估回收目标，也研究如何减少回收污染，并提高回收物质量和回收经济效益。检讨工作预计明年完成。

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专家：应避免再建多一个实马高岛

新加坡管理大学​综合学科学院助理教授黄耀辉受访时说，西部岛屿将创造更多土地，但不意味着现有垃圾埋置场的容量必然会随之增加。

他解释，垃圾埋置场必须具备特定的垃圾弃置设计、环境保障措施等，西部岛屿会否扩大实马高埋置垃圾的容量，取决于当局是否打算特别把部分地区规划为垃圾埋置场。

不过，即使西部岛屿没有预留部分地段用于埋置垃圾，南洋理工大学城市对策中心主任楚剑教授说，当局可探讨回收埋入垃圾埋置场的材料，用于填海造地，以此缓解实马高岛的库容压力。

黄耀辉指出，若能回收填埋材料，垃圾管理将从“明天的垃圾要如何处理”，变成“昨天的垃圾能回收哪些价值”，不仅腾出垃圾埋置场的空间，也减少对原生建筑材料的需求，真正做到循环经济。

他强调：“在长期发展规划更清晰之前，不能排除增设垃圾埋置场的必要，但我们的目标应是避免再建多一个实马高。”

环境局正在研究如何回收填埋材料，赋予第二次生命用于填海，但回收填埋材料的速度和规模，是否足以赶上垃圾增量，有待观察。

西部岛屿料不影响实马高垃圾埋置作业

实马高垃圾埋置区面积达350公顷，预计到2035年就会填满。（档案照片）
实马高垃圾埋置区面积达350公顷，预计到2035年就会填满。（档案照片）

至于西部岛屿工程会否影响我国埋置垃圾的作业，楚剑指出，实马高垃圾埋置场已铺设衬垫，确保埋置场内的垃圾与环境隔离，因此相信填海工程不会影响现行运作。

但他强调：“还是须要落实工程措施，确保填海工程不会导致实马高周围的围堰和衬垫出现过度沉降，承受过大压力。”

黄耀辉说，新加坡在土地匮乏时，可填海造地；工业用地不足时，可把岛屿整合成裕廊岛，这些通过工程技术在自然资源限制方面取得的历史突破都值得赞扬。

但他指出，可持续发展要求社会减少材料消耗，延长资源循环使用的可能，并减少须埋置的垃圾量；西部岛屿提供重新想象实马高的契机，它不只是垃圾最终的埋置处，而是存放具回收价值的材料库。

“我们的目标便不再是不断寻找更多空间储存垃圾，而是从源头上减少对垃圾埋置空间的需求。这才是讨论西部岛屿如何影响我国垃圾管理战略的更大机遇。”

我国不久前已成立新加坡工业危废研究中心（Towards Resource Efficiency and Sustainability for Urban Environments，简称TREASURES），为工业垃圾管理和垃圾埋置场转型提供科研支持。

长远而言，中心希望协助实马高岛从传统垃圾埋置场，逐步转型为集储存、分类、回收和加工于一体的资源管理枢纽，在不同埋置区开展相关作业，从而延长实马高的使用寿命。