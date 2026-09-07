我国唯一的垃圾埋置场实马高岛，将与附近岛屿合并成“西部岛屿”， 国家环境局 接下来也将研究这个发展项目 对未来垃圾容量和运行的影响。

环境局答复《联合早报》询问时说，西部岛屿最终的填海范围和土地用途尚未确定，各政府机构正在研究使用方案和发展时间表。“我们将评估西部岛屿对未来垃圾埋置容量和运行的影响。”

黄循财总理8月23日在国庆群众大会上宣布，我国计划在未来数十年，把裕廊岛以南的岛屿整合成西部岛屿（Western Island），以支持新一代工业发展和新型发电基础设施，并为军事用途预留空间。

西部岛屿涵盖的实马高岛目前只剩不到一半的埋置空间，预计只能用到2035年。尽管去年的回收率有所提升，但最终送去焚烧或埋置的垃圾量持续增加，去年达历来最高，实马高埋置场填满的压力越来越重。

环境局正在检讨零垃圾总蓝图，除了重新评估回收目标，也研究如何减少回收污染，并提高回收物质量和回收经济效益。检讨工作预计明年完成。

专家：应避免再建多一个实马高岛

新加坡管理大学​综合学科学院助理教授黄耀辉受访时说，西部岛屿将创造更多土地，但不意味着现有垃圾埋置场的容量必然会随之增加。

他解释，垃圾埋置场必须具备特定的垃圾弃置设计、环境保障措施等，西部岛屿会否扩大实马高埋置垃圾的容量，取决于当局是否打算特别把部分地区规划为垃圾埋置场。

不过，即使西部岛屿没有预留部分地段用于埋置垃圾，南洋理工大学城市对策中心主任楚剑教授说，当局可探讨回收埋入垃圾埋置场的材料，用于填海造地，以此缓解实马高岛的库容压力。

黄耀辉指出，若能回收填埋材料，垃圾管理将从“明天的垃圾要如何处理”，变成“昨天的垃圾能回收哪些价值”，不仅腾出垃圾埋置场的空间，也减少对原生建筑材料的需求，真正做到循环经济。

他强调：“在长期发展规划更清晰之前，不能排除增设垃圾埋置场的必要，但我们的目标应是避免再建多一个实马高。”

环境局正在研究如何回收填埋材料，赋予第二次生命用于填海，但回收填埋材料的速度和规模，是否足以赶上垃圾增量，有待观察。

西部岛屿料不影响实马高垃圾埋置作业

实马高垃圾埋置区面积达350公顷，预计到2035年就会填满。（档案照片）

至于西部岛屿工程会否影响我国埋置垃圾的作业，楚剑指出，实马高垃圾埋置场已铺设衬垫，确保埋置场内的垃圾与环境隔离，因此相信填海工程不会影响现行运作。

但他强调：“还是须要落实工程措施，确保填海工程不会导致实马高周围的围堰和衬垫出现过度沉降，承受过大压力。”

黄耀辉说，新加坡在土地匮乏时，可填海造地；工业用地不足时，可把岛屿整合成裕廊岛，这些通过工程技术在自然资源限制方面取得的历史突破都值得赞扬。

但他指出，可持续发展要求社会减少材料消耗，延长资源循环使用的可能，并减少须埋置的垃圾量；西部岛屿提供重新想象实马高的契机，它不只是垃圾最终的埋置处，而是存放具回收价值的材料库。

“我们的目标便不再是不断寻找更多空间储存垃圾，而是从源头上减少对垃圾埋置空间的需求。这才是讨论西部岛屿如何影响我国垃圾管理战略的更大机遇。”

我国不久前已成立新加坡工业危废研究中心（Towards Resource Efficiency and Sustainability for Urban Environments，简称TREASURES），为工业垃圾管理和垃圾埋置场转型提供科研支持。

长远而言，中心希望协助实马高岛从传统垃圾埋置场，逐步转型为集储存、分类、回收和加工于一体的资源管理枢纽，在不同埋置区开展相关作业，从而延长实马高的使用寿命。