根据TikTok上流传的视频画面，两只毛小孩“驾驶”着一辆小型机动化玩具吉普车，沿着人行道一路前行，模样淡定从容，仿佛这是它们每天的例行公事。视频迅速在网上走红，至今已累积超过11万次播放和4000多个点赞。

裕廊西大牌690座前人行道上日前出现了一幕让路人纷纷掏出手机的奇景：一辆迷你玩具吉普车缓缓驶过，但“司机”不是小孩，而是两只狗。

《联合早报》联系上视频拍摄者丹尼斯（Dennis，42岁，全职保安兼兼职送餐员）。他回忆，星期天（9月6日）早上8时许，他正在路边等送餐订单，突然看到这辆迷你吉普车缓缓驶过，“司机”竟然是一只狗，他觉得太有趣了，赶紧掏出手机拍下视频。

“我观察了一下，主人在旁边控制车子，走得很慢，非常小心，所以我觉得对宠物和行人来说都相当安全。”

网民：可爱归可爱，安全呢？

视频曝光后，网民反应两极。

有人一本正经称要“报警”：“我要向警察举报一名可疑司机，无驾照、无头盔，四只脚还全放在方向盘上！”也有人自嘲式惊叹：“我考驾照考了三次才过，它一次就过了？我是不是该重新审视人生？”

不过，玩笑之余，不少网民也抛出安全疑虑。有人指出，即便是儿童玩具车，在人行道上行驶也有风险。万一有小孩或行人突然冲出，狗狗受惊之下跳车逃窜，会不会一头冲上马路？

根据《活跃通勤法令》（Active Mobility Act 2017），个人代步工具（PMD）或机动化玩具车在人行道上使用，须遵守相关规定，使用者也必须确保不对其他道路使用者构成危险。

《联合早报》也正在联系狗主了解详情。