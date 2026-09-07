败血症是一种因人对感染产生过度反应而可能危及生命的疾病。本地经过一年试点，把从发现症状到提供治疗的时间缩短了大约三分之一，为病患提供更佳治疗机会。

为配合9月13日“世界败血症日”（World Sepsis Day），陈笃生医院星期一（9月7日）举行记者会，宣布开发一套由护士主导的败血症护理措施，可更早识别高风险患者，让医生提前介入治疗。

试点计划从去年1月至12月进行，护士和医生携手，把从病患发现症状到接受抗生素治疗的时间，从原本大约220分钟，缩短到144分钟。

这项计划由医院的护理服务部与内科部门共同负责，包括开发出一套系统化的败血症评估工具，可协助护士识别发烧、呼吸困难和意识状态改变等早期症状，判断潜在感染源，加快医生评估和后续治疗的效率。

陈笃生医院医疗项目负责人、内科部门黄文辉高级顾问医生说，当人体对感染的反应过于强烈，进而损害自身组织和器官时，就可能发生败血症，及早识别和治疗至关重要。

“如果未能及时发现和治疗，败血症可能迅速恶化，甚至导致死亡。”

他说，陈笃生医院目前每月大约有150名败血症患者，随着本地老龄化社会加剧，预计病患数量会增加，这也是进行试点的主要原因之一。

逾九成护士受败血症专门培训

尽管败血症是可以预防和治疗的，但据亚太败血症联盟（Asia Pacific Sepsis Alliance）网站的统计显示，全球平均约每2.8秒就有一人死于败血症。公众对症状和及时治疗重要性缺乏了解，是应对败血症的一大挑战。

从2025年1月至今，医院对1700多名护士进行了有关败血症的培训，受训人数占医院护士总数九成以上。受训者中包括192名“护士冠军”，他们参加了更细致的培训，并在日常护理中起带头作用。

37岁的高级护士范舒琬是“护士冠军”之一，她已在护士行业工作了12年，虽然之前对败血症也有所认识，但培训提高了她的工作信心。

“当护士的一大挑战是要同时处理很多事情，这次培训让我注意到那些容易被忽视的病症，懂得用更加系统的方法为病患服务。”

自去年11月以来，她用试点里的系统评估方法初步检查出四五名败血症病患，这些病患经治疗后已康复出院。

“记得有一名75岁的女性病患，不仅发烧，而且背部生有褥疮，引起我的注意，由于发现得早，医生为她进行了及时有效的治疗。”

从去年9月至今年5月间，医院利用试点成果，共完成了涉及所有62个病房的近1400宗败血症护理个案。

陈笃生医院护理项目负责人高级护理经理莫嘉燕说，医院接下来愿意和本地医院同行分享试点成果和经验，为更多病患服务。