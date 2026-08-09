本地雇主第四季招聘态度趋于谨慎，近半数计划维持现有员工规模，计划增聘的比率则有所下降。。

人力资源咨询公司万宝盛华集团（ManpowerGroup）针对今年第四季的雇主招聘意向展开调查。这项调查涵盖全球42个国家和地区的3万9878名雇主，其中651名来自新加坡。

根据公司星期二（9月8日）发布的调查报告，47%的本地雇主倾向于维持现有的员工规模，高于上一季度的41%；计划增加员工人数的雇主占32%，比上一季度减少3个百分点；另有19%预计会减少人手，2%尚不确定。

调查显示，新加坡今年第四季的整体净就业展望（Net Employment Outlook）为13%，与上一季持平，但同比下降7个百分点。这一数据也明显低于29%的全球平均水平，以及33%的亚太和中东地区平均水平。

净就业展望指的是预计增加员工人数的雇主比率，减去预计减少人手的雇主比率所得出的净值。

今年第四季，本地招聘意向最强的三个行业依次为贸易与物流、金融与保险，以及科技和信息技术服务业。

在招聘速度方面，33%的雇主称，填补空缺职位所需的时间比一年前更长；42%认为没有变化；24%则指招聘速度有所加快。

在招聘周期拉长的雇主中，最常见的挑战是“求职者与职位的错配”，占43%；其次是求职者缺乏所需技能（35%），以及本地市场缺乏符合资格的求职者（29%）。

另一方面，对于招聘速度维持不变或加快的雇主而言，更精准地锁定目标候选人（27%）和提高工作场所灵活性（23%），是帮助他们更快招募人才的主要因素。

本地企业对处于职业生涯早期、工作经验相对较少的职场初期人才的招聘则保持相对稳定。37%的雇主指出，这方面的招聘比一年前增加，39%认为没有变化，22%则有所减少。

在减少聘用职场初期人才的雇主中，最常提及的原因是人工智能驱动的自动化（38%），其次是成本压力促使企业更倾向聘用有经验的人才（34%），以及整体招聘活动放缓（30%）。