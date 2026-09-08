现总理和前总理在任时都积极为领导团队招募人才，然而无论是从私企或公共服务领域寻找和说服适合出任政务官的人才，都非常艰巨。目前由资深部长主掌的财政部、贸工部、内政部和外交部都面对严峻的接班人挑战。

黄循财总理也是财政部长。他星期二（9月8日）在国会发表部长声明时说，目前想要从公共服务领域招募人才变得越来越难，因为现在的高级公务员职业生涯充满意义、肩负着重大的责任，薪酬也具有竞争力。

“政治服务将意味着放弃现有的职业道路，并面对选举和公众的审视。如果公共服务薪酬和政治薪酬之间的差距继续扩大，这一门槛将会变得更高。”

黄总理也说，吸引私企人才更为困难，但新加坡不能仅仅从公共部门中打造政治领导层。他希望内阁中有在商界或其他专业领域长期任职的人才，特别是那些在大型组织和复杂系统方面有运营经验的人。

黄总理提到在财政部寻找接班人选的困难。他本身很幸运曾在财政部担任多年公务员，对财政部的工作非常熟悉，因此他从时任副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰手中接过财政部长职务时较容易上手，目前也可以兼任总理和财政部长。

不过他强调：“在理想情况下，我应该让其他人来接手财政部的职务。”

黄总理也说，副总理兼贸工部长颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，以及外交部长维文医生医生，具备不同领域的丰富经验，绝非轻易能够被取代的部长，因此这几个部门的接班挑战将非常严峻。

在谈到从私企领域吸引人才时，黄总理举例，贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生2020年加入内阁，之前长期在私企任职。

他认为，理想情况下，一些私企的人才应该在40多岁时加入政府，才有足够的时间去学习、成长，最终承担更大的责任。这类人才包括本地主要上市公司的首席执行官，包括银行、电信、航空与工程等行业，以及处于这些领导职务发展轨道上的人才。

黄总理说，处于这些层级的人，每年的薪酬可能达到数百万元，远高于调整后的MR4级别部长薪金参照基准。

他强调：“我们并不是要支付相同的薪水，我们永远也做不到。但我们接触这一水平的人才时，不能假装机会成本并不存在。”

上届大选接触多名商界领袖和资深常任秘书 没人愿意迈入政坛

黄总理也透露，在上届大选之前，他同几位能为国家做出真正贡献的首席执行官及其他资深商界领袖进行了交谈，他们的收入是部长的好几倍。最终没有人接受邀请从政。

他说：“没有人直接以薪酬为理由，拒绝参加政治，如果他们的决定主要是考虑到金钱，我也不要这样的人。”

黄总理强调，“我还没有放弃，我还在寻找，希望能找到几个人在下一届大选加入我们。”

至于在公共部门，黄总理在2025年大选前同几名他认为具备政治领导潜质的资深常任秘书接触。但最终，也没有人愿意进入政坛。

不过，黄总理最终还是成功引进几名具有潜能的年轻政府官员，包括现任交通部长兼财政部第二部长萧振祥、文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟，以及人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏。