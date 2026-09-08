受印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）喷发影响暂时关闭的雅加达机场已于星期二（9月8日）早上恢复运作新加坡航空公司及旗下的廉航酷航随即恢复往返两地的航班，但调整共10多趟航班的起飞时间。

根据新航星期二凌晨的脸书贴文，原定当地时间星期二凌晨5时25分从雅加达飞往新加坡的SQ951航班已取消。此外，共有六趟往返两地的班机起飞时间延后。

其中，新加坡飞往雅加达的班机SQ950延至下午1时10分起飞；SQ952延至下午1时40分；SQ956延至傍晚7时30分。

雅加达飞往新加坡的航班SQ953延至下午2时50分起飞；SQ955延至下午3时35分；SQ957延至晚上9时25分。其他新航班次目前按原定计划运作。

新航增开八航班 接载受影响乘客

此外，新航也将于星期二增开八个往返新加坡与雅加达的航班，在机位允许的情况下，用于接载受影响的乘客。

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雅加达机场及周边四座机场重新开放
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随着新加坡与雅加达之间的航班恢复，新航将陆续为受影响的乘客重新安排最快可搭乘的后续航班。

酷航星期二也调整四趟航班时间。

其中，新加坡飞往雅加达的TR274和TR276航班，分别延至下午2时和4时起飞；雅加达飞往新加坡的TR275和TR277航班，分别延至傍晚6时23分和晚上8时33分抵达樟宜机场。酷航其他班次目前不受影响。

鉴于局势仍具变化，航空公司呼吁受影响乘客在出发前通过官网查询最新航班状态，并通过“管理预订”更新联系信息，以便接收即时通知。