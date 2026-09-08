受印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）喷发影响暂时关闭的雅加达机场已于星期二（9月8日）早上恢复运作，新加坡航空公司及旗下的廉航酷航随即恢复往返两地的航班，但调整共10多趟航班的起飞时间。

根据新航星期二凌晨的脸书贴文，原定当地时间星期二凌晨5时25分从雅加达飞往新加坡的SQ951航班已取消。此外，共有六趟往返两地的班机起飞时间延后。

其中，新加坡飞往雅加达的班机SQ950延至下午1时10分起飞；SQ952延至下午1时40分；SQ956延至傍晚7时30分。

雅加达飞往新加坡的航班SQ953延至下午2时50分起飞；SQ955延至下午3时35分；SQ957延至晚上9时25分。其他新航班次目前按原定计划运作。

新航增开八航班 接载受影响乘客

此外，新航也将于星期二增开八个往返新加坡与雅加达的航班，在机位允许的情况下，用于接载受影响的乘客。

随着新加坡与雅加达之间的航班恢复，新航将陆续为受影响的乘客重新安排最快可搭乘的后续航班。

酷航星期二也调整四趟航班时间。

其中，新加坡飞往雅加达的TR274和TR276航班，分别延至下午2时和4时起飞；雅加达飞往新加坡的TR275和TR277航班，分别延至傍晚6时23分和晚上8时33分抵达樟宜机场。酷航其他班次目前不受影响。

鉴于局势仍具变化，航空公司呼吁受影响乘客在出发前通过官网查询最新航班状态，并通过“管理预订”更新联系信息，以便接收即时通知。