雅加达机场重开 新航酷航复飞 调整部分航班
随着雅加达机场重新开放，新航与酷航往返新加坡和雅加达的航班在星期二（9月8日）逐步复航。由于安全调度，当天仍有10多趟往返班机延误，另有一趟往返班次取消。 （路透社）
受印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）喷发影响暂时关闭的雅加达机场已于星期二（9月8日）早上恢复运作，新加坡航空公司及旗下的廉航酷航随即恢复往返两地的航班，但调整共10多趟航班的起飞时间。
根据新航星期二凌晨的脸书贴文，原定当地时间星期二凌晨5时25分从雅加达飞往新加坡的SQ951航班已取消。此外，共有六趟往返两地的班机起飞时间延后。
其中，新加坡飞往雅加达的班机SQ950延至下午1时10分起飞；SQ952延至下午1时40分；SQ956延至傍晚7时30分。
雅加达飞往新加坡的航班SQ953延至下午2时50分起飞；SQ955延至下午3时35分；SQ957延至晚上9时25分。其他新航班次目前按原定计划运作。
新航增开八航班 接载受影响乘客
此外，新航也将于星期二增开八个往返新加坡与雅加达的航班，在机位允许的情况下，用于接载受影响的乘客。
随着新加坡与雅加达之间的航班恢复，新航将陆续为受影响的乘客重新安排最快可搭乘的后续航班。
酷航星期二也调整四趟航班时间。
其中，新加坡飞往雅加达的TR274和TR276航班，分别延至下午2时和4时起飞；雅加达飞往新加坡的TR275和TR277航班，分别延至傍晚6时23分和晚上8时33分抵达樟宜机场。酷航其他班次目前不受影响。
鉴于局势仍具变化，航空公司呼吁受影响乘客在出发前通过官网查询最新航班状态，并通过“管理预订”更新联系信息，以便接收即时通知。