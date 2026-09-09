兀兰美嘉中元会迈入第四年，“空姐歌手”胡秀惠面对主持人开玩笑询问五年前未婚夫丹戎巴葛致命车祸的车牌时，大方讲出号码，坦然面对这段痛苦过去。她受访时也透露，已故未婚夫的父亲经常陪同她跑歌台，把她当成女儿看待。

这场歌台星期二（9月8日）晚上在兀兰弄39号的Mega@Woodland举办，主持人是“双语天后”李佩芬和“大学生歌手”天悦，受邀的歌手除了胡秀惠外，还有陈翔、林姿逸、雅雅、小颜、嘉欣、维彬、赖星丞和黄紫微。

胡秀惠于2021年经历丹戎巴葛致命车祸，当时为救未婚夫龙俊伟冲入火海，导致全身严重烧伤，住院长达四个月，也留下永久性伤痕。

热爱唱歌的她阔别舞台近五年，今年2月起鼓起勇气登台演唱，逐渐重拾自信。

她星期二晚上一身白色服装，上台献唱《你到底爱谁》《异乡人》等曲目。日前，她参与云阴殿歌台时，主持人朱莉莉提到自己无法像胡秀惠一样“为爱扑火”，星期二晚上李佩芬也开玩笑地询问当年涉及车祸的轿车车牌。

胡秀惠大方说出一组号码，李佩芬听后笑称，若中大奖就养胡秀惠一辈子。胡秀惠用坦然的方式面对这段往事，她回答说：“现在是七月，我和他说一声帮忙下。”

她在台下受访时说，悲剧发生这么久了，大家如今较能用平常心看待，提起已故未婚夫时也不会刻意避讳。

“事情过去了，我也得到我该有的教训，也从错误中学习，我觉得需要向前看。”

她说，复出跑台前就已经预料到有人会问起这件事，但这是她必须克服的。

她也透露，今年七月接到48台，有时甚至一天跑四台，已故未婚夫的父亲都会陪着她。

“我觉得他为我感到骄傲。虽然没听他们提起，但我觉得，可能他会认为对我有亏欠，看到我愿意踏出这一步，慢慢回归，他们也会放心和欣慰。”

完整报道，请翻阅2026年9月9日的《新明日报》。