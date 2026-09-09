六名男子皆因涉嫌非礼星期四（9月10日）面控，年龄介于23岁至76岁。受害人都属年轻女生，年龄介于17岁至22岁。

新加坡警察部队星期三（9日）发文告说，当局近日侦破六起非礼案件，其中一名29岁男子涉嫌于2026年5月7日，在海湾道（Bayfront Avenue）非礼两名分别18岁和22岁的女子。

事发后立即有人报警，警员及时到场将男子逮捕。这名男子将被控两项非礼的罪名。

另一起案件中，一名34岁男子涉嫌于2025年12月15日，在石叻道（Silat Avenue）一带非礼17岁女子。警方接获报案后展开调查，并确认男子身份，随后将他逮捕。

男子将被控两项非礼罪名，以及两项使用污秽语言或手势侮辱他人的罪名。

2025年5月27日，76岁男子涉嫌在医院林荫道（Hospital Boulevard）非礼22岁女子。他将被控一项非礼罪和一项使用污秽语言或手势侮辱他人的罪名。

根据《刑事法典》第354(1)节条文，非礼罪一旦成立，可被判处监禁最长三年、罚款、鞭刑，以及上述刑罚的任意组合。

《刑事法典》第377BA节条文则规定，使用污秽语言或手势侮辱他人一旦罪成，可被判处监禁最长一年，或罚款，或两者兼施。

警方说，其中数起案件因旁观者、朋友、保安人员及公众协助而顺利侦破。他们及时介入举报、保护受害者，并保留证据，让警方得以迅速将罪犯绳之以法。

警方呼吁公众保持警惕，并在目击性侵害罪行时勇于举报。公众可参照“S.P.O.T.”四步骤行动指南——发现可疑情况（Spot it）、保护自己和受害者（Protect）、观察（Observe），以及报警（Tell the Police）。