新加坡政府日前宣布，部长、议员等政治职位的薪金将在时隔15年后首次调涨。

不出所料，舆论中的负面声浪排山倒海。

然而，民意的反弹，并不必然意味着某项政治决定在本质上是错误的。负责任的政府，必须具备作出正确却未必受欢迎的政治决定的勇气。

重要的是，过程中如何说服纳税人：治国这道菜，为何偏偏需要一些收费更高的“厨师”才有办法做好？

实际上，政治人才库的稀缺，近年来已见端倪。上一轮内阁改组名单公布后，有分析指出，内阁的新陈代谢似乎开始趋缓，2015年和2020年大选的新晋候选人仅产生四名部长，2025年大选则只有两人成为部长。

更令人担忧的是，内阁组成元素偏向单一化，大部分成员源自公务及武装部队体系。现任部长中，仅有贸工部长（能源与工业）陈诗龙和律政部长兼内政部第二部长唐振辉具备更完整的私人领域背景，这可能导致内阁缺乏治理国家所需的多元视角。

总理黄循财在国会解释政府调涨政治薪金的决定时也坦承，他在上届大选前曾和几位首席执行官级别人士及资深商界领袖“喝茶”，但最终无人接受从政的邀请。

谈钱伤感情，为国服务还沾染铜臭味，确实更容易引起争议，但在寻求有能者居之的过程中，却也不该以为国效劳就该牺牲奉献的道德绑架，来无视专业人士投身政治的机会成本。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声指出，政府希望吸引事业有成，尤其是来自私人领域的专业人士。

这些人可能是年薪600万至700万元的CEO，也可能是30多岁、40多岁，事业正冉冉升起的青年才俊，如果政治薪金和“市场价”距离越拉越远，无疑会增加这些人投身政治的机会成本。

尝过山珍海味，未必安于粗茶淡饭，住过豪宅洋房，也未再甘居寒舍陋室。

这听起来很现实、很势利，但也是人性。

与此同时，本地政治环境竞争越来越激烈，外部环境更复杂，加上社媒等资讯流通方式丕变，个人从政所面临的检视越来越严格，这都将是有志从政者无法不考量的因素。

但同样的，如果真的只是为了钱才当部长，不但观感上极度不佳，对国家利益更毫无助益。因此，政治薪金框架又通过把全新加坡收入最高1000名公民的收入中位数作为标准，再折扣40%订定部长薪资基准的做法，来体现从政者基于公共服务精神而必须作出的一定程度牺牲。

只是扣了这40%，过百万年薪的部长薪资单，终究还是普通老百姓一辈子难以企及的高度。

政府在吸引私人领域顶尖人才从政时面临不小挑战。（叶振忠摄）

民众对政治薪金调涨的激烈反应可以理解。眼下经济状况不算理想，生活成本高企。在外部因素和人工智能崛起夹击下，打工族担心加薪无望，更怕饭碗不保，听闻年薪过百万的部长还要加薪，心中难免吃味。

从政治观感来说，加薪永远都不会有最好的时机，也永远不会是受欢迎的举措。

但从宏观角度而言，无法吸纳有能者参与国家治理，长远来说更不符合国家整体利益。只要认为对新加坡是正确的决定，就该有虽千万人吾往矣的气魄。

只是在过程中，必须把理说清，避免产生一种“谁来做都不会太差”的社会情绪。

这就好比一盘炒粿条，同样的食材与份量，若想卖得比别人贵，就必须让食客觉得这钱花得值得——也许是锅气更足、火候更佳，也可能是卫生更有保障，乃至整体用餐体验更让人舒心。

而这盘炒粿条并非谁来炒都一样，某个头手炒出来更好吃，那他就值得多拿一些酬劳。

政治薪金调涨也一样，要说服国人部长们“对得起高薪”，每年从国库多掏出来的人事成本物超所值，那就必须接受外界严格检视，同时让老百姓确实感受到生活有所改进，国家发展更好。