新元兑令吉汇率节节攀升，有本地兑换商说，两天前突破1新元兑3.20令吉之后，上门换令吉的顾客明显增加，店家每天的“备货”也从20万元现金增加至50万元。

新元兑令吉在去年9月曾高达1新元兑3.29令吉，不过过去这段日子下滑不少，今年3月甚至一度低至1兑3.05。不过，近来新元开始走强，在短短12天内，就从原本的1兑3.16左右升至今早的1兑3.22。

记者星期四（9月10日）早上走访钱币兑换商云集的莱佛士坊雅吉拱廊（The Arcade），发现今天上午的令吉兑换率在3.203左右，而提供外汇服务的银行，今早兑换率介于3.208至3.21。

其中一名受访的Mohamed Thahir Exchange职员塔杰（50岁）指出，由于新元最近走强，这几天都有很多人来兑换令吉。为了应付需求，他们原本每天向供应商入货20万令吉，如今也提升至40万至50万令吉。

他透露，由于新元兑令吉的汇率是这几天短时间内冲上去，所以很多人因此想要赶快兑换。至于我国学校假期是否也有所带动，他认为是会带来一定的影响，但并非主因。

另一名兑换商伊萨德说，这几天的生意增加大约10%，他也每天购入10万令吉应对。他进一步说道，虽然新元走强能刺激销量，但现在很多人出行时都选择使用电子钱包，或是直接用手机支付，所以兑换商的生意增幅不会那么大。

每周到马国消费 有人过去两天兑换2500元

有狮城客每周到马国消费，天天关注汇率，过去两天兑换了2500元。

在雅吉拱廊担任技术员的罗喜发（62岁）受访时指出，他每周都会进马国消费，所以每天都关注最新的兑换率，一旦看到价格合适就会兑换。

他透露，新元过去几天走强，所以星期三（9日）换了2000元，星期四则再换500元。“虽然暂时没用到，也可以先存起来保值。”

另一名越堤族廖先生（金融顾问）则说：“我觉得接下来还可能会继续涨，所以没有兑换太多，只是先兑换一部分，若能涨到3.25时，再兑换多一些。”