尼泊尔和中国边境的特大泥石流事故发生后，我国外交部联系上身在尼泊尔和西藏自治区的近100名新加坡公民和永久居民，确认他们的安全。

外交部长维文医生星期四（9月10日）通过书面答复工人党阿裕尼集选区议员莫哈默法理的提问时，透露上述信息。他也说，外交部正为仍然失踪的九名国人家属提供领事协助。

新加坡目前在海外设有逾50个外交使团，并辅以非常驻大使和名誉总领事组成的网络。

如果在新加坡没有外交代表机构的地方发生危机，外交部会与外国政府及其他合作伙伴合作，为有需要的新加坡公民提供领事协助。如果发生重大事故，例如这一回的特大泥石流事故，我国可能派出危机应对小组。

维文还说，外交部定期评估我国的外交使团布局，以便在扩大覆盖范围的必要性与小国资源限制之间取得平衡。他指出，我国今年早些时候在墨西哥城设立大使馆，明年则会在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）设立大使馆，以及在马来西亚的沙巴和砂拉越设立领事馆。

严重泥石流事故发生至今已超过两星期。除了危机应对小组，我国警察部队和卫生科学局法医学部门的人员也已在尼泊尔提供支援。

据《海峡时报》报道，总值约56万元的我国人道救援物资星期四早上运抵尼泊尔首都加德满都的机场。这批物资包括医疗用品、脱氧核糖核酸（DNA）检测试剂盒和个人防护装备等。