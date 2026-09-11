本地首个兽医学理事会成立，相关的兽医注册框架将从2027年起分阶段实施，计划于2028年全面落实。

新加坡兽医学理事会（Singapore Veterinary Council）于星期五（9月11日）成立，隶属于国家公园局。根据公园局属下动物与兽医事务组和兽医学理事会当天发布的文告，理事会由14名来自公共和私人领域的代表组成，以确保决策的平衡。当中包括八名资深兽医，以及高庭法官洪承利，并由新加坡兽医协会副会长陈翠翠医生担任会长。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉说：“兽医学理事会将负责监管兽医专业人员，并提升本地兽医行业的专业水平。这将为宠物饲主提供更大的保障，确保执业兽医均符合规定的专业标准，对自己的执业行为负责。”

兽医学理事会的设立以《兽医执业法令》为依据。此法令于今年4月8日在国会上通过，为新加坡兽医业提供法律框架，包括兽医注册、培训项目认证，以及行业纪律处分程序。

文告指出，兽医学理事会的兽医注册框架将从2027年起分阶段实施，计划于2028年全面落实。在此期间，动物与兽医事务组将继续为兽医行业提供支持，确保各项服务不间断。所有目前在《动物和飞禽法令》下持有有效执照的兽医，都可无缝过渡到新框架，现有执业不受影响。

《联合早报》早前报道，兽医业者认为法令本身不会直接提升兽医诊所的营运成本，但随着新的监管及纪律机制加强，兽医可能采取更谨慎的诊疗方式，增加额外检测和潜在法律支出，间接推高宠物医疗费用。