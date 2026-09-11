本地非盈利组织飞翔201（Leap201）近日一项调查，再度揭露了新加坡人在退休准备方面所面临的隐忧。

这项针对1000名50岁至59岁三房式组屋居民的调查发现，受访者中有高达64%自认退休准备不足，尤其对财务状况、照护责任，以及就业保障感到担忧。

我国目前的法定退休年龄为64岁，重新雇佣年龄上限为69岁。50岁至59岁的“初老族”，理论上离告别职业生涯仅剩十余年时间，跑道不长的情况下，准备程度理应更充分。

当然，必须点出的是，上述调查的受访对象不宜直接推估至全国母体，原因是他们主要居住在三房式组屋，约八成的月收入少于5000元，低于2025年国人的月收入中位数5775元，同时大约三分之二属于蓝领。

这意味着他们在退休财务方面，可能面对更大挑战。

此外，这一群体的数码识读能力较弱，在确认自身经济状况，包括梳理公积金及住房状况时，“必须分头跑各个政府部门好几趟”，难度明显较高。

不过，摊开其他机构的类似调查，不难发现不仅收入较低的“初老族”退休准备不足，新加坡人也普遍存在“太晚开始准备退休”的通病。

华侨银行2024年的财务健康指数调查发现，只有54%的新加坡人已开始为退休制定计划，较前一年下降六个百分点，侧面显示国人在退休准备方面的行动力连年下滑。

富达国际（Fidelity International）今年1月的调查也显示，不少人对退休毫无头绪。50%本地受访者不知道自己打算何时退休，24%完全还未开始存退休金。

然而，新加坡人退休准备不足，未必是缺乏理财意识或拖延所致，而是碍于现实压力，心有余而力不足。

富达国际的调查发现，72%受访者认为，生活费飙升和通货膨胀对他们构成了压力。在过去半年减少储蓄者当中，有近六成受到了家庭开销增加的影响。

宏利2026年的亚洲康健调查也显示，新加坡有46%受访者必须承担家庭财务责任，其中有62%认为这影响了他们的长期财务自主能力。

近年来的通货膨胀影响了不少国人对退休的准备。（海峡时报）

综合各项调查来看，可以发现物价上涨，以及上有老下有小的养育责任，使不少新加坡人在退休准备方面力不从心。

但值得庆幸的是，具强迫退休储蓄性质的公积金在确保国人退休生活品质部分，起到了一定的稳定作用。

公积金局2025年报显示，年满55岁的4万1000名活跃会员中，有高达73.4%已在退休户头中存入基本存款并拥有至少一个房地产，或存入全额存款，比率高于2024年的70.5%和2023年的67.6%。

但若要提高国人退休准备程度，当局可以做得更多。

其中，文章开头提到的非盈利组织飞翔201就建议，政府可考虑把关于住房、医疗护理，以及就业相关的资讯集中在一个平台，从而降低退休规划的门槛及复杂性。

面对通货膨胀以及部分国人“上有老、下有小”的现实困境，则有赖于更广泛深入的政策落地。一方面，需创造更多优质岗位，确保国人收入的增幅能跑赢物价飙涨的速度；另一方面，应持续从财务补贴与弹性工作制等时间成本着手，减轻打工族在育儿与长者照护上的双重重担。

“催生”是近年来新加坡的重大国家方针。表面上看，迎接新生命与迈入晚年似乎是人生两端、风马牛不相及的议题，但实则紧密相连。

一旦所谓的“夹心层”国人在退休方面，持续因沉重的育儿与尽孝压力，导致对未来自身退休生活充满焦虑与无力感，这种负面社会情绪恐会变相成为阻碍生育的无形枷锁，影响适龄男女生儿育女的意愿。