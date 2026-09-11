46岁保安人员在按摩73岁女同事背部时，趁机非礼对方胸部，之后还拥抱她，过程被保安处的电眼拍下，星期五（9月11日）早上被判坐牢10个月。

被告是一名本地男子，案发时是保安人员。他面对两项动粗非礼的控状。他星期五早上承认其中一项，另一项待法官下判时一并考虑。

受害者是被告73岁的女同事。为保护她，法官令媒体不得报道任何会泄露其身份的资料，包括被告姓名。

案情显示，被告在2025年7月14日早上7时半，与受害者一同值早班。上午11时许，身在保安室内的被告对受害者萌生邪念。

当时受害者正坐在座位上，被告走到其右侧，擅自开始按摩受害者的上背并一路延伸至下背。受害者因事发突然感到害怕且愤怒，一时吓得不知所措。

随后，被告将手伸至受害者身前，非礼其左胸。受害者两次试图推开被告的手，均无济于事，期间被告还趁机强行拥抱受害者。直到有车辆驶来，被告需要离开保安室去开门时才收手。

被告的非礼行径被保安室内的两个闭路电视摄像头全程拍下。受害者忍气吞声多天后，最终于同月26日报警求助。

控方在陈词时指出，被告假借按摩之名行非礼之实，显示其系预谋干案，而且整个非礼过程持续超过5分钟，被告触碰了受害者身体多个部位。控方据此促请法官判处被告监禁10至12个月。