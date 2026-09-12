女生的职业是格斗，男朋友吃得消吗？张汇雯（36岁）的老公不仅吃得消，而且还开了一家拳馆支持她去参加职业比赛。

张汇雯的丈夫沈楷雄（图左）也是一名综合格斗手，两人约两年前与另一名友人合开一家MMA拳馆。（特约摄影李姿仪摄）

熟悉张汇雯的人都知道她是一个不轻易服输的格斗女王。她曾是全球顶级格斗组织ONE冠军赛旗下职业MMA选手，职业生涯共赢得八场胜利，也是两次草量级世界冠军挑战者。

今年她将代表新加坡参加爱知—名古屋亚运会，角逐女子传统60公斤级项目。

张汇雯在2016年成为一名职业综合格斗选手 ，她也精通巴西柔术、泰拳和拳击。（特约摄影李姿仪摄）

接受《联合早报》专访时，张汇雯与丈夫沈楷雄在拳馆里大开大合地互相攻防。出拳凌厉的姿态，让旁观者忍不住要问：你老公在家里，说话敢大声吗？

“他打不过我的。就算是我错，也是他道歉。”张汇雯笑说，十年前，当她刚开始接触综合格斗时，几乎没有女生的身影出现在擂台上。但戴上拳套，亲身体验过之后，张汇雯对格斗着迷了。

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张汇雯在成为职业格斗选手之前，曾经是新加坡科技研究局（A*STAR）神经发育研究中心担任研究助理。（特约摄影李姿仪摄）

“对我来说，它算是一个人生清单。”张汇雯想法很单纯，想打比赛，打完了就回去工作。她曾经在新加坡科技研究局（A*STAR）神经发育研究中心担任研究助理。但让她没有想到的是，她的第一场格斗比赛就输了。“因为输了，就不甘愿。”张汇雯不服输的性格，迫使她打了一场又一场比赛，在2016年成为了一名职业MMA选手。

但在许多人眼里，格斗是“男人的运动”，网络上也会看到一些针对女性的风言风语。要在擂台上站稳脚跟，需要克服哪些挑战？女性选手遇到生理期怎么办？这一行赚得到钱吗？点击视频，一一为你解答。