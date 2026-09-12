喜欢一样东西，就排队买它。

但排队买它的，却未必是真心喜欢它的人。有些人看中的，只是能赚快钱的商机。

新加坡不时上演人们为热门商品大排长龙的戏码。但几乎无一例外，这类现象级商品往往都会陷入“上架➡️排队抢购➡️二手交易平台炒卖”的循环。

本地面包品牌佳益食品（Gardenia）和新易通（SimplyGo）最新推出的联名EZ-Link挂饰，即是一例。

据《联合早报》报道，上述挂饰仅在全岛10个商场的自动贩卖机限量发售，在这些自动贩卖机前排队购买队伍甚至长达数十米。

然而，由于没有限定购买数量，不少公众最后只能空手而归。网传视频显示，有公众一口气狂扫50个挂饰，相信是要在二手交易平台高价转售，引发现场其他排队公众的怒火。

红蚂蚁查询二手交易平台旋转拍卖（Carousell）发现，原价21元9角的Gardenia挂饰，被不少卖家炒卖，有者甚至“敢敢”开价68元，相当于原价的三倍有余，简直是暴利。

有卖家开出40多元至60多元不等的转售价。（Carousell截图）

实际上，这种现象在本地并非新鲜事。

去年新易通和海绵品牌Scotch-Brite推出联名挂饰时，也曾掀起类似热潮，开卖后二手交易平台也迅速出现不少卖家高价转售的相关商品。

Gardenia和Scotch-Brite是许多新加坡人耳熟能详的食品及日用品，这类情怀让不少人愿意为之买单。（Carousell截图）

今年5月，斯沃琪（Swatch）和爱彼（Audemars Piguet）推出的联名怀表，也引发了另一波抢购潮。“上架➡️排队抢购➡️二手交易平台转售”的戏码再度上演。当时排队的队伍中，更因为出现不少“代客排队”的客工而引发不少讨论。

值得一提的是，并非每一个造成抢购现象的商品都是限量出售，但这显然无法阻挡人们想第一时间将商品占为己有的抢鲜心态。

怕输和错失恐惧心态（FOMO）是这类现象的导因。借机发财的黄牛因此有机会趁虚而入，搜刮货源后上网炒卖。

就法律角度而言，只要不涉及诈骗，这种转售热销品牟利的行为并不违法。

但在道德层面，这种牟利手段的合理性，以及对真正有需求的消费者是否公平，恐怕仍有不少商榷空间。

斯沃琪（Swatch）和爱彼（Audemars Piguet ）推出联名怀表在今年5月也曾掀起抢购热潮和炒卖现象。（唐家鸿摄）

支持黄牛一派的观点往往认为，转售热销品是一个愿打一个愿挨的市场供需法则，黄牛付出劳力排队，赚取溢价并无不可。

但反对意见则批评，黄牛根本没对商品提供任何附加价值，却毫不客气开出高价。同时，人为制造的稀缺，也剥夺了真正喜爱该商品的消费者以原价购买的权利，迫使他们承受高昂的炒作价。

无论如何，针对这类炒卖热销品的行径，政府及商家至今未能落实更有效的限制措施。

过去政府曾表明立场，在市场机制下，原则上不会禁止转售商品的行为，并表示转售者获取的利润，是基于买卖双方的意愿而订。不过，若消费者有理由相信卖家涉及虚假或误导等不公平交易行为，则可向新加坡消费者协会寻求协助。

商家部分，目前也同样没有太多积极作为。在Gardenia挂饰热潮中，新易通也只是被动表示不鼓励转售，但除了保证会陆续补货以外，并未采取诸如限定每人购买上限等积极措施。

可以说，在这一环境下，欲减少这类黄牛炒卖热销品的现象，恐怕也只能仰赖消费者自行拒绝购买，没有需求便不会有供应。

然而，人们一旦渴望某样商品，就容易产生一种“我不买别人也会买”，生怕错过的心态，在这种心理博弈下，黄牛高价炒卖的现象便更加难以制止。

在可预见的未来，除非当局和商家采取更强力的措施，例如针对特定热销商品设定每人限购数量，以压制热炒作转售的风气，否则黄牛抢购热销品，再摆上二手交易平台高价转售以赚取溢价的状况，恐怕依然会持续存在。