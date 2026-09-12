农历七月结束，估计全岛有80多场歌台，其中后港、裕廊东、裕廊西属于老区，因居民凝聚力强，台数占了超过30场。

《新明日报》此前报道，经济不景气，加上受到场地或准证申请影响，及疫情后观念改变等多重因素下，今年的传统歌台台数创新低，全岛歌台不超过百台。

许多艺人的台数也因此受影响，日前74岁的资深歌台艺人黄碧华更是慨叹，鼎盛时她一天能跑19台，如今一年却只剩一台演出。

据《新明日报》统计，今年农历七月，后港举办了14场歌台，其中七月十五就有3台；至于裕廊东和裕廊西一带则有至少19台；义顺和宏茂桥也分别有11台和13台。

丽星娱乐制作执行总监陈志伟受访时指出，他在七月期间接到约25台，其中初九和十三这两天最忙碌，各有3台。

他透露，虽然今年的台数继续减少，但根据他的观察，后港和裕廊一带因属于老区，居民还是热衷于维持传统，所以台数还是不少。

“老区居民的凝聚力比较强，而且很多都是政府组屋的中元会，很多居民以前都来自同个地方，他们当年就是挨家挨户发起中元会的，所以都会倾向延续传统。”

除了组屋区外，他指今年也看到很多商家自掏腰包办歌台，除了有宣传效应，也符合中元会行善的习俗。

“私人企业只要经济允许就可办中元会，而且规模也不用太大，能起到‘独乐乐不如众乐乐’的作用。”

创新娱乐台主陈雅良则说，一般上老区的歌台较受欢迎，不过榜鹅和盛港等较新的组屋区，即使没办歌台，也逐渐有人举办中元会活动。在他看来是好的开始。

“其实很多年轻人并不排斥传统习俗，只是希望更方便一些。如果有人发起中元会，他们只需要出钱支持，很多人还是愿意参与。”

他指以前中元会多的时候，一些赞助人可能七月得出席十多场中元会，现在减少了，也能将更多资源分配给还存在的中元会。

黄凯琳今年七月的台数多达70台。（档案照片）

黄凯琳以70台登“跑台女王”

黄凯琳整个七月共跑了70台，为本地姜重夺“跑台女王”的宝座。

《新明日报》此前曾报道，来自马来西亚的黄怡雯这两年来在七月都跑超过50台，今年黄凯琳后来居上，她受访指由于本身专注唱歌，没当司仪，才能接到比较多台。

“美臀歌后”婷婷兼顾主持和唱歌，曾一天内跑7台。她受访时说今年七月跑了59台，包括40台花车歌台，并接到10台主持。

另一名来自马国的新晋艺人维彬同样不遑多让，也接到58台，来势汹汹。

完整报道，请翻阅2026年9月12日的《新明日报》。