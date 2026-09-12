配合“奇幻之秋”灯饰亮起，高桩舞狮、华族传统舞蹈、LED舞狮和踩高跷等表演于星期六（9月12日）晚上在滨海湾花园上演。不论是前来赏灯的新加坡人或旅客，都对精彩表演和精美灯饰啧啧称奇。

也是华社联络组主席的国家发展部长徐芳达（左二）在华文媒体集团副社长罗文燕（左一）和滨海湾花园局长罗志威（右二）的见证下，敲锣为滨海湾花园“奇幻之秋”亮灯。UFM100.3及96.3好FM台长洪菁云（右一）是活动主持人。（吴先邦摄）

也是华社联络组主席的国家发展部长徐芳达星期六晚上在滨海湾花园的金园（Golden Garden）为灯饰主持亮灯仪式。今年中秋节是9月25日。

“奇幻之秋”共含八套灯饰，从擎天树丛延伸至靠近海湾舫广场的蜻蜓湖。灯饰展出两周至本月27日。公众还可在最后一晚，见证约20支队伍耍大旗，争夺首届“新加坡大旗竞技赛”冠军。

公众在擎天树丛下的“欢庆花园”，打卡拍照。（吴先邦摄）

徐芳达致辞时说，他总是期待滨海花园庆中秋活动将传统和新潮结合在一起，在庆祝与中秋节有关的习俗与文化时，也设法融入新鲜且具新加坡特色的元素。

徐芳达说：“我希望今年的灯饰会鼓励年轻新加坡人透过自己的视角体验和享受我们的传统文化。这些传统只有在我们一起庆祝，并寻找不同方式代代相传时，才有意义。”

卡通人物“芬宝”亮相 借童真语言探讨人生

卡通人物“芬宝”的创作者林少芬受访时介绍，她希望以“冻龄”在5岁的芬宝，借着孩子的语言，引发大家深思一些人生课题。

“芬宝不是在教孩子如何成功，而是在让大家重新认识自己、认识别人、认识这个不断变化的世界，同时学习珍惜我们共同拥有的地球。”

今年的滨海花园庆中秋共含八套灯饰，分别是“月光花园”“奇幻之径”“灯廊”“幻彩瀑布”“欢庆花园”“花攒锦聚”“梦幻森林”“星月之旅”，从擎天树丛延伸至靠近海湾舫广场的蜻蜓湖。（吴先邦摄）

滨海湾花园节目策划高级署长郑诗慧告诉记者，今年的滨海花园庆中秋迈入第14个年头，是滨海湾花园为时最长的社区活动。她以首届新加坡大旗竞技赛为例说，滨海湾花园总是挑战自己为公众带来新鲜体验。

首次来赏灯的苏亚意（72岁）说，灯饰看起来很新潮，比她想象中还有特色，但依然“中秋气氛”十足，让她看了很开心。

补习教师林穗（48岁）则认为，虽然灯饰富有主题，边走边看时赏心悦目，但相较于往年的活动，今年似乎少了迎合广大群众的互动性元素，如中秋节的经典灯谜。

滨海花园庆中秋由社区伙伴新加坡赛马博彩管理局，及赞助商观音堂佛祖庙支持。新报业媒体华文媒体集团是媒体伙伴，UFM100.3和96.3好FM是指定宣传电台。