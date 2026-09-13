我国进入超老龄社会，活跃乐龄中心的社会责任随之加重，如何更好地为更多年长者服务成了新重点。近年来，这些中心不断推陈出新，提供电子竞技、调制饮料、声音疗愈等新颖活动，吸引背景更多元的居民。如今，活跃乐龄中心已不再只是较低收入者的求助站，也逐渐成为促进各阶层居民身心健康的社交俱乐部。

我国在2023年宣布推出乐龄SG（Age Well SG）计划，包括增加和提升活跃乐龄中心服务，让年长者可以就近活动、社交并从事志愿工作，从而加强预防保健。本地有超过230家活跃乐龄中心。

蒙福关爱集团总监黄民辉接受《联合早报》访问时说，新加坡如今即将步入退休阶段的壮龄者更独立自主，也善于使用科技工具，活跃乐龄中心因此必须与时俱进，提供符合新一代乐龄需求的活动。

他指出，以往到乐龄中心的人多数住在租赁或两房式组屋，如今乐龄参与者的背景更多元；其中，七成住在三房式或更大的组屋或私宅，住五房式组屋或私宅者占约21％。

蒙福关爱目前管理超过10个Goodlife Studio活跃乐龄中心；有些主打特定活动，例如主要为吸引男性的木工和修脚踏车作坊、让多代同堂可参与的康乐活动等。

黄民辉认为，一个人无论处于什么经济状况，到了晚年都很可能面对精神空虚、认知能力退化等风险，因此活跃乐龄中心必须触达每个阶层。

“我们把乐龄中心打造成生活工坊，可降低年长者加入的心理障碍。当他们踏入中心，感觉像是到了一个邻里俱乐部或兴趣小组，而不会有求取社交或健康支持的压力。”

新活动吸引较年轻乐龄

职总保健旗下有26个活跃乐龄中心，近年来也积极推出新式活动，包括数码设计类工作坊如三维打印、数码针绣等；体育活动如匹克球、高尔夫球等；以及旨在锻炼脑力和协调力的电子竞技和互动游戏。

职总保健活跃乐龄中心总监姚莉莉博士透露，从去年4月至今年3月的一年里，参与这些新活动的年长者踊跃。电子竞技和互动游戏有超过830人参加，体育类也有近380人。

她说，提供更丰富的活动是为了吸引平时很少到乐龄中心的人，包括60岁左右较年轻的乐龄，因为这个群体兴趣更广泛，生活方式更多样化。一些中心还特地在傍晚办活动，让仍工作的乐龄下班后参加。

不少乐龄退休后仍想为社会服务，这一点也受重视。姚莉莉说：“为乐龄赋能日益成为我们的焦点，要让他们建立有意义的联系，让他们在邻里扮演积极角色。其中很多人如今领导兴趣组，或引导其他参与者。我们也同样关注那些较没有社交的年长者，确保每个年长者无论背景如何，都能安享晚年。”

四年参与人数增逾三倍

狮子乐龄之友协会经营11个活跃乐龄中心。执行董事黄秀琳指出，和四年前相比，今年参与乐龄中心活动的年长者增加超过三倍，达1万3500人。中心这些年推出越来越多的新活动，如电子竞技、人工智能、健身等，参与的乐龄人数更多，背景也更多元，包括较年轻、教育水平高、收入也较高者。

黄秀琳说：“我们的目标是吸引广大的乐龄群体，不论是需要支持的弱势长者，还是希望保持健康、为社会献力的独立乐龄。重点不在于更高的参与人数，而是营造一个优质生态环境。活跃乐龄中心必须能支持乐龄度过充实的晚年，而不只是作为求助的场所。”

各受访中心都指出，中心的活动多数免费，只有聘请外部导师的活动可能有象征性收费，但中心会为有经济困难者承担费用。

61岁的赖美铃曾经创业，退休后投入志愿工作，希望人生下半场继续精彩。得知住家附近的狮子乐龄之友活跃乐龄中心开办射箭活动后，她报名体验了一堂入门课。她后来也在中心参加了中国水墨画班，还重拾了钩针编织的爱好。

她说：“参加乐龄中心的活动后，我结交了志同道合的朋友，也体验了以前没接触过的活动。”

在乐龄中心学习新技能 退休生活更充实

黄细苟（站立，右）和妻子蔡燕群（站立，左）是住家楼下活跃乐龄中心的“熟客”。从被动的参与者到如今主动的义工，他们现今是街坊的好朋友。（谢智扬摄）

调果昔、掷飞镖、打麻将、看报纸，81岁的黄细苟和75岁的妻子蔡燕群，几乎每天都到住家楼下的活跃乐龄中心报到。对两老来说，这里不只是参加活动的地方，也成了他们与街坊见面、消磨闲暇的日常去处。

黄细苟夫妇住在淡滨尼第235座组屋，楼下的蒙福关爱Goodlife Studio就像一个社区休闲俱乐部。中心设有调饮吧台，年长者可以学习调制无酒精鸡尾酒，也能和其他乐龄朋友一起聊天同乐。

每逢星期四，夫妻俩会在中心准备养生果昔（smoothie），给做完早操的乐龄朋友享用。黄细苟也喜欢掷飞镖，每星期五最期待的则是和街坊打麻将，有时还会充当其他年长朋友的“军师”。

蔡燕群说，孩子一般到了周末才回来探望他们，因此中心成了夫妻俩平日常去的地方。“我先生几乎每天早上会先到中心看报纸，我忙完家务才到中心帮忙。”

黄细苟认为，乐龄中心的活动越来越多样化，可以吸引更多居民走出家门，尤其是较少主动参加社区活动的男性。

他说：“整天困在家里对着墙壁也不行。乐龄中心每天都有活动，出来走走、认识朋友，时间也容易打发。”