72岁的黄梅芳患有高胆固醇、骨质疏松等疾病，同时还要照顾患有糖尿病和失智症的97岁母亲，母女俩合起来每天要吃近10种药，全由女儿一人打理。

“每样药的用法不同，而且名称基本都是英文，我怕记不住，就在它们的袋子上做标记……但有时需要额外增加用药时，就会变得比较混乱。”

黄梅芳得过胃病，当胃病发作的时候，医生往往会给她配不同型号的抗生素。由于药品的用法和用量存在差别，这会让她担心和之前的近10种药品混淆。

为了更好帮助像黄梅芳那样需要长期用药的年长者，国立大学医学组织星期天（9月13日）宣布，已在女皇镇综合诊疗所试行为部分病患提供配有药品图片和不同语文的用药清单，方便他们识别和安全用药。

35岁的国大医学组织药房高级药剂师黄弘云，是这个项目的负责人。他从新加坡国立大学药剂系毕业后，还接受过电脑编程培训。

从去年6月至今年2月间，他开发出一款名为PillPix的药物识别与核对应用，目前已收录超过570种常用药物的1240多张相关彩色照片。

女皇镇综合诊疗所试行的用药清单，配有药品图片和四种官方语言的说明。（陈渊庄摄）

黄弘云在女皇镇综合诊疗所内，将打印出的药品图片向《联合早报》记者展示，上面除了印有英文和华文用药说明，还有药品包装内外图片。为了让患者记住不同药品的特点，部分药片的大小尺寸都有形象的标注。

“我们准备了英语、华语、马来语和淡米尔语四种本地官方语言，也能提供电子版文件，满足不同患者的需要。”

料今年内至少多一家综合诊疗所采用

目前，女皇镇综合诊疗所已经为10多名病患提供这项服务，今后将逐步推广，预计今年内将有至少多一家综合诊疗所采用。这项服务也已在国大医学组织的社区医疗团队内试行。

据记者观察，目前市面上虽有多款日常药品管理手机应用，但它们大多都没有配图功能，而且以英语为主。相比之下，PillPix更清晰，也让用户可以脱离手机等电子设备就能识别药物。

黄弘云说，诊所时常会收到病患取药回家后因为忘了用药要求，再打电话来询问。“也有一些病患打电话来说，他们把该吃一粒的药吃了两粒，询问要不要紧。”

由国大医学组织提供的一项本地研究发现，66岁及以上年长者中，约每七人就有一人同时服用五种或以上处方药，而多重用药与不依用药规定有显著关联。在国大综合诊疗所的患者当中，患者平均须管理接近九种药物。

患者：PillPix对健忘的人特别有用

作为首批用PillPix服务的患者之一，黄梅芳说：“这项服务对我们不懂英语，而且健忘的人特别有用，能帮助我们记住什么时候应该服药。”

也是西海岸—裕廊西集选区议员的财政部兼人力部高级政务次长黄伟中星期天参加在达曼裕廊民众俱乐部举办的首届国大医学组织药剂嘉年华，活动得到达曼裕廊活跃乐龄委员会的支持。

他说，随着人们寿命延长，医疗需求也变得更加复杂，药剂师将在推动更安全、更智能、更个性化的护理方面，扮演更重要的角色。

“药剂师提供药物审查和用药教育等关键服务，并在跨专业团队中共同管理慢性疾病，帮助患者，尤其是年长者，安全且有效地管理多种药物。”