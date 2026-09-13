假设一个情境，你在使用一个脏乱不堪的厕所，这时候你会抱着反正已经很脏了，再怎么保持整洁也没用的想法？还是至少做好本分，以文明方式使用厕所？

这种令人矛盾的处境，相信经常在本地公厕上演，也导致人们对公厕清洁的满意度每况愈下。

新加坡管理大学9月4日公布的一项调查发现，本地居民2025年对公共场所清洁的整体满意度下降至91%，是2019年以来的最低水平。

其中，贴近国人日常生活的小贩中心和咖啡店“最惹人嫌”，清洁满意度分别只有76.4%和76.8%。

小贩中心及咖啡店的公厕更“让人不敢恭维”。调查指出，咖啡店厕所的清洁满意度只有48.3%，小贩中心厕所则只有60%。

值得一提的是，近六成（59.6%）受访者认为，个人使用者应对公厕的清洁承担主要责任。

犯罪心理学有个破窗理论，指的是犯罪和内乱等混乱现象的存在，会形成恶性循环，导致进一步的犯罪情况。

以一幢建筑为例，一开始出现少数破窗，若持续置之不理，便会有破坏者破坏更多的窗户，最后甚至闯入建筑，展开占领或纵火等更严重的罪行，造成治安更加败坏。

又或是路上有些许纸屑，如果一直没清理，不久后就会产生更多垃圾，最终人们将理所当然地把垃圾顺手丢在地上。

回到本地几乎是“人见人嫌”的公厕，这种破罐子破摔，“脏上加脏”的现象或许也存在。

套用破窗效应：一个人进入公厕时，发现地板潮湿、马桶脏污甚多，气味难闻，会不会产生厕所根本没在维护，公众素质及相关规范在此处失效的想法，于是放飞自我，“反正其他人也不在乎，我干嘛还要努力维护清洁”，做出进一步弄脏厕所的行为？

反之，若有更多人能自动自发，做好维护清洁的责任，像是在小贩中心用餐后，用纸巾擦拭桌面的污渍，以及清理桌上的食物残渣，就可能带动良性循环，让其他使用者产生“别人都做好了，那我也必须做好”的心理。

近六成本地受访者认同，个人使用者应对公厕的清洁承担主要责任。（叶振忠摄）

此外，根据管理大学调查，市中心和中央商业区购物中心的公厕满意度继续保持高点，达93.6%，相较咖啡店不到五成及小贩中心的六成满意度，落差甚大。

这并不令人意外，毕竟购物中心的维护资本更雄厚，专门清理厕所的清洁人员能让商场厕所长时间保持清洁。

用破窗理论来看，人们使用较干净厕所时，或许会更自动自发，更文明谨慎地使用厕所，购物中心公厕因此也能避免陷入“脏上加脏”的恶性循环。

相较之下，咖啡店及小贩中心碍于人力限制，无法做到和购物中心一样的维护水平。

正因如此，奢望咖啡店和小贩中心公厕和购物中心一样干净，无疑是缘木求鱼，但这并不意味着就该直接躺平摆烂。

咖啡店由于人手不足等“先天弱点”，清洁程度难以和购物中心相提并论。（陈渊庄摄）

政府去年宣布拨款1000万元，补贴咖啡店业者翻新及深度清洗厕所的举措，就可被视为拉近咖啡店公厕与购物中心落差的契机。

一旦厕所本身的清洁程度较好，或许能鼓励人们更负责任地使用厕所。

部分经常在公厕引人诟病的使用行为包括漱口后，将食物残渣遗留在洗脸盆，却不把残渣冲洗干净；也有人在洗脸盆吐痰或擤鼻涕后，未将污渍冲走；或在大小便后，不把残留在马桶垫等地方的脏污清理干净等。

民众必须意识到维护公厕等场所的清洁，使用者责无旁贷，从众效应可能间接左右公共场所清洁程度的好坏。

前一任使用者的行为，往往会潜移默化影响下一个使用者。因此每一个使用者更该主动将环境清洁视为己任，有形无形的社会规范，也许才是新加坡更干净的解方，而不仅仅是依靠高效率的清洁工人，以及罚款的威慑。