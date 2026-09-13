五六十年代崛起、红遍本地的莺燕闽剧戏班“闽剧皇后”林燕燕辞世，享嵩寿101岁。

林燕燕的祖籍是福建南安，在本地长大，10多岁便登台唱戏。她与姐姐林莺莺同是红极一时的花旦，两人跟随母亲创办的“莺燕闽剧团”演福建戏，在本地拥有大批戏迷。

在电视尚未普及的年代，看戏、听歌是民众主要娱乐之一。1948年，唱片公司看中莺燕闽剧团的人气，邀请艺人灌录闽南语唱片。林燕燕曾灌录了《三姐妹》和《舞女泪》，也与姐姐合录了五张一套的《英台二十四拜》。

1953年，姐妹俩更踏上大银幕，参与拍摄新加坡首部闽南语电影《恩情深似海》。

随着剧团声势日盛，演出足迹也扩展至东南亚，还曾到砂拉越古晋等地献艺，林燕燕更获媒体冠上“闽剧皇后”美称。

《新明日报》2006年曾报道，林燕燕后来被舒云带到香港发展，拍摄电影《望春风》，在当地发展一段日子后，选择回到本地生活。

“闽剧皇后”于本月10日晚上10时许离世，灵堂设在新加坡礼仪坊。

《新明日报》记者星期六（9月12日）下午走访灵堂时，林燕燕的小女儿林娟娟透露，母亲日前在家中多名亲人陪伴下安详离世，享嵩寿101岁。她说，母亲一生心地宽厚，非常重视家人。

“妈妈心地非常宽厚，姐姐林莺莺英年早逝后，她主动承担起照顾姐姐孩子和家人的责任。”

林娟娟也透露，母亲生前热心公益，曾向狮子乐龄之家捐赠约5万元善款。

至于林燕燕昔日的演艺往事，林娟娟说，母亲生前一直不愿多谈，因此家人也选择尊重她的意愿，不作进一步说明。

完整报道，请翻阅2026年9月13日的《新明日报》。