武吉巴督组屋区大树惊现近一米长的蜂巢，居民忧心随时被蜜蜂蜇叮。

出现蜂巢的大树位于武吉巴督西2道和4道交界处路旁的草坪。

记者上星期五（9月11日）走访时发现，庞大的蜂巢在距离地面大约两层楼高的位置，依附在一根枝丫上，不时还有蜜蜂在巢外飞来飞去，而该蜂巢距离第319座组屋约50米。

住在附近的郭先生（仓库职员）向《新明日报》指出，他上周五散步经过该处时，有一只蜜蜂飞到他的衣服上，他就开始留意四周，结果发现树上的蜂巢。

他透露，飞到他衣服的蜜蜂约有1.5公分长，他惊讶为何树上的蜂巢会这么巨大。郭先生也表示，该处人来人往，是居民的主要通道，担心有人遭蜜蜂蜇叮。

住在第319座组屋的陈先生（37岁）说，早在三周前，他就发现家里偶尔会出现一两只小蜜蜂，但因为它们不会叮人，所以他也没有多加注意。

“现在看到蜂巢这么大，我真的担心万一刮风下雨，蜂巢里面的蜜蜂被惊动，全部飞出来就糟糕了。”

他说，平日会经过该处前往巴士站，知道树上有巨大蜂巢后，或选择绕路。

另一名居民刘女士（50岁）表示，“这一区已经不是第一次出现蜂巢，可能是因为附近有大片树林，我20年前搬进来时，就在附近看过蜂巢”。

相距350米曾现大蜂巢 见报隔日获清理

《新明日报》上月30日曾报道，距离上述地点约350米的第308座组屋区也出现大蜂窝，居民甚至指约有上千只蜜蜂在树上。

住在九楼的林女士（75岁）星期五告诉记者，报道见报后，当局隔日就派人来处理，之后没再看到蜜蜂出现。

完整报道，请翻阅2026年9月14日的《新明日报》。