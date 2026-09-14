一名年长者在抵达马来西亚新山中央车站时，疑因脚被电动扶梯卡住而受伤，他在获救后倒在扶梯出口附近的地面上，在场公众与关卡人员见状纷纷上前伸出援手。

网民“Saw Win Min Kyaw”上星期五（9月11日）在脸书上传了一段时长42秒的视频，但未注明事发的具体时间。从画面推断，事故相信是发生于从新加坡乘搭火车抵达新山中央车站后，准备进入马国的路段。

根据视频，一名相信已经受伤的白发男子，当时躺在离电动扶梯出口不远处的地面上，四周聚集了不少提着行李的过路公众。发帖网民指出，伤者的脚此前一度被电动扶梯夹住。

由于事发突然，围观和上前帮忙的人都聚集在电动扶梯出口处，跟随在后的乘客又陆续乘搭电动扶梯上来，导致现场挤满人，险些发生推撞。

根据视频，一名女公众立即将旁边的行李推开，腾出通道。现场一名身穿蓝衣的男子疑要上前帮忙，却因为被堵而大声喊叫，旁边的人见状劝他冷静，蓝衣男子遂放下行李箱，俯身稳住伤者的头部。

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一名在场的马国女关卡人员事后也上前帮忙，在了解情况后呼叫救援。

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