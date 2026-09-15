带着婴孩出门的父母、年长者和轮椅使用者今后能更方便地使用网上工具，查询本地建筑有哪些便利设施，预先规划好行程。

新加坡建设局与谷歌地图（Google Maps）和政府开源科技部（Open Government Products）合作，把超过600栋公共建筑和商业建筑的便利设施信息，列在两个地图平台上。

当局发布的信息包括无障碍洗手间、无障碍通道、育婴室及听力增强系统等，供不同群体使用。公众可通过谷歌地图和政府地图平台maps.gov.sg/friendlybuildings搜寻特定建筑，并点击查询这栋建筑提供的不同便利设施。

建设局星期二（9月15日）发布的文告指出，便利设施的相关信息取自使用通用设计指数（Universal Design Index，简称UDi）的建筑师和发展商。地图平台上的信息会随着新建筑竣工与完成评估，持续更新。

通用设计指数是于2022年推出的自我评估框架，让建筑师和发展商根据一套通用设计标准，自行评估他们负责或拥有的建筑，然后再把得出的指数提交给建设局。

建设局也正积极与建筑业主合作，列出没有涵盖在通用设计指数框架内的较旧建筑的信息。凯德集团（CapitaLand）旗下购物中心的便利设施信息，预料会率先于明年初上载到两个地图平台。