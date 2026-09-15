国立大学医学组织自2015年推广以病患体验和医疗成果为中心的“价值医疗”理念后，已有逾30万名病患受惠，并累计减少1万8225个住院日，每年避免超过1300万元的医疗开支。

新加坡国立大学医学组织是本地首个推出这个名为“适当与价值导向护理”（Appropriate and Value-Based Care，简称AVBC）模式的公共医疗集群。这套医疗模式的核心理念，是以病患真正重视的医疗成果和体验为中心，在确保安全和疗效的前提下，为病患提供最适切的护理，也更有效地运用医疗资源。

国大医学组织星期二（9月15日）举行“适当与价值导向护理”研讨会，总结过去10年的推行经验。数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤是活动主宾。

适当与价值导向护理模式 扩大至75个临床症状和计划

隶属国大医学组织的国大医院，自2015年采用“价值导向成果”框架，从14种症状展开试点，结果显示，在两年内医疗成果和医疗开支均有所改善。

这套护理模式随后逐步扩大至国大医学组织旗下其他医疗机构，至今涵盖超过75个临床症状、医疗服务和人口健康计划。

保健卫生部也在2017年推介“全国价值导向护理”计划，让公立急症医院能够对医疗成效与成本进行分析、分享最佳实践，并持续提升护理质量与价值。

国大医学组织其中一个早期试点计划，是国大医院的全膝关节置换术护理。医疗团队通过追踪病患从手术前到康复期间的整个护理过程，找出可以改善医疗成果的环节。

从2017年至2021年，围术期需要输血的病患比率从12.52%降至3.58%；病患住院时间也从过去约四五天，缩短至目前约一两天。这让病患在不影响医疗安全和治疗成果的情况下，更早出院，恢复日常生活。

让病患自述疗效 提供更全面护理

随着价值医疗不断发展，国大医学组织的关注点也从传统的临床指标，进一步扩大到病患整体福祉。

以国大医院的中风护理为例，医疗团队通过“病患自述疗效指标”，了解18岁至60岁中风病患，在康复期间面对的非运动症状和其他健康问题。这些情况未必能在一般问诊中发现。

数据显示，焦虑症状（39.4%）、疼痛干扰（31.5%）、抑郁症状（26.8%）、疲劳（24.4%）和睡眠障碍（16.5%），是中风康复期患者最常面对的挑战。

拉哈尤在致辞时说，健卫部正与三大医疗集群合作，在医疗体系内推广“病患自述疗效指标”应用。

病患自述疗效指标是指由病患自行反馈治疗成效，例如疼痛程度、行动能力或生活质量的变化。有关指标可系统化地收集患者对医疗服务的看法，并与传统临床指标相辅相成。

通过结合病患自述疗效与临床数据，医疗团队能更全面了解病患康复情况，从而提供更符合个人需要的护理，以及找出有哪些可改善的空间。

展望未来，拉哈尤说，将适当与价值导向护理理念，融入到医护人员培训、重塑护理路径、创新应用及评估患者医疗成效，至关重要。

“要实现这一目标需要我们齐心协力。各医疗集群都已积累了宝贵的创新成果与专业经验。通过相互学习、分享最佳实践，以及推广行之有效的做法，我们能够加速改进医疗体系。”