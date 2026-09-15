男子与女友到快餐店用餐，为抢餐桌竟对两名女食客动粗，先掌掴一女，再肘击一女脸部，惊动警方到场。

这起事件发生在2024年5月21日晚上7时许，地点在碧山第八站商场摩斯汉堡（Mos Burger）快餐店。

被告蔡政宏（30岁，译音）面对两项蓄意伤人控状，他承认其中一项，另一项待法官下判时一并考虑。

案情显示，一名25岁女子于案发当晚7时与女友人到快餐店用餐。因后续还有朋友要加入，她便将隔壁的空桌拉来拼桌。

女子在友人抵达后先去点餐，而被告当时也与女友到快餐店用餐，就坐在女子友人附近。他从女子友人那里拉走一张餐桌，并告知待他们人齐后就会归还餐桌。

随后，女子的朋友陆续抵达，其中一人试图拉回餐桌，但被告死死拉住不肯放手。被告女友随后拉着他回到座位，岂料被告在晚上7时13分突然起身冲向女子友人，狠狠赏了对方一巴掌，导致对方连续后退数步。被掌掴的友人当场报警。

仅仅一分钟后，被告再次起身。女友劝阻无果，被告冲向女子并用手肘重击其脸部，随后还与女子一行人发生争吵。

女子事后前往陈笃生医院求诊，经诊断下巴挫伤、左膝盖淤青，获批三天病假。事后，被告已赔偿女子154元医药费。

庭上揭露，被告患有过动症，病情可能影响了他的愤怒管理。法官已指示控方准备评估报告，看被告是否适合接受强制性治疗，案展至下月5日下判。