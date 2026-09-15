外交部长维文医生星期三（9月16日）到卡塔尔进行两天工作访问，其间将与当地领导人和官员会面，推动两国进一步深化合作。

外交部星期二（15日）发文告说，维文星期三将与卡塔尔外交部国务部长苏尔坦（Sultan Bin Saad Al Muraikhi）共同主持第三届卡塔尔—新加坡执行监督机制会议（Qatar–Singapore Implementation Monitoring Mechanism）。会议将检讨两国合作进展，并探讨进一步深化新卡合作的机会。

新卡长期保持友好，两国主要通过卡塔尔—新加坡高层联合委员会（Qatar–Singapore High Level Joint Committee）推进合作。执行监督机制则配合联合委员会的工作，定期跟进两国合作项目，推动落实各项倡议。

根据早前报道，执行监督机制下设六个技术委员会，分别负责资讯通信科技、安保、商业、法律、可持续发展和社会发展领域。

外交部文告说，维文也将在出访期间，与卡塔尔政府高层和官员会面，就区域和国际局势交换意见。

外交部兼内政部政务部长周凯年和外交部官员将随行。