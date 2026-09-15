罗厘安装限速器起明显作用，截至今年1月，本地已有约1万2000辆罗厘安装了时速限制器。安装前，同批罗厘去年上半年累计涉及384起交通违例；安装后，今年上半年仅涉及23起，同比锐减94%。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期二（9月15日）在新加坡公路安全奖和公路安全研讨会致辞时，透露上述最新数据。

我国道路安全隐患近年来加剧，政府之前宣布扩大罗厘安装限速器的条例。当中，在2018年1月1日之前注册、最高装载重量介于5001公斤至1万2000公斤的罗厘，须从今年1月1日起装上限速器。

沈颖说，道路安全仅靠执法并不足够，只有将安全融入系统、培训、领导力及日常决策之中，才能带来持久的改变。“这正是强大的行业伙伴关系发挥作用的关键所在。”

分阶段扩大强制范围 更多罗厘须装限速器

至于剩下的罗厘类别，2018年1月1日之前注册、最高装载重量介于3501公斤至5000公斤的罗厘，须在今年7月1日前安装限速器；2018年及之后注册、最高装载重量介于5001公斤至1万2000公斤的罗厘，最迟须在明年1月1日安装；最高装载重量介于3501公斤至5000公斤的罗厘，则最迟必须在明年7月1日前安装。

沈颖透露：“截至今年8月1日，本地已有超过1万6000辆罗厘安装限速器，更多罗厘下来也将完成安装。”

沈颖指出，今年上半年的交通数据虽然有一些积极正面的发展，但仍有不少令人担忧的问题。

积极的一面是，上半年发生的致命车祸从去年同期的78起减少逾23％至60起，死亡人数从79人降至61人。

伤亡事故总数微幅上升 道路安全不容松懈

然而，上半年共发生3929起导致他人伤亡的车祸，较去年同期的3826起增加2.7％；伤亡人数也从去年的4973人，增加3.6％至5151人。

她说：“在肯定取得进展的同时，我们绝不能自满。在道路上失去的生命，哪怕只是一条都嫌太多。没有任何一个家庭应该去承受这原本可以避免的悲剧。”

新加坡警察部队星期二发文告说，新加坡公路安全奖和公路安全研讨会由公路安全理事会和新加坡汽车公会共同举办，并获得交警、陆路交通管理局、工作场所安全与卫生学院的支持。

今年共颁发了42份新加坡公路安全奖给不同的个人和机构，以表扬他们的付出。公路安全理事会和交警鼓励更多企业和机构踊跃参与奖项，以肯定并表彰在职场及公路上，为倡导良好道路安全风气做出积极贡献的员工或代表。