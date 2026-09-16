耳际传来巨响，循声查看后发现邻居家门前火光冲天，男子拿起灭火器冲上前灭火。危急关头，休班民防、公众、居民等多人陆续到场帮忙，展现浓厚的甘榜精神。

这起火患发生在星期一（9月14日）晚上约9时35分，地点是兀兰6道第693B座八楼的一个单位外。

记者星期二（15日）下午走访时发现，走廊已被熏黑，部分墙体脱落，数名工作人员正在维修走廊的电灯。

同层女居民钟洁仪（30岁）受访时指出，事发时她在家中听见数声“砰砰”巨响，外出查看发现邻居家门前火光冲天，她的丈夫林汉平（36岁）立即拿起家中的灭火器冲过去灭火。

钟洁仪说，她知道火患单位住有一名母亲与两名年仅1岁和5岁的孩子，以及一名年长者。她于是立即拨电给女住户，叫她开门逃生，同时在走廊高喊：“失火了，失火了！”

她说，火势一度被压下，但突然又烧起来，所幸单位内的人及时逃出。

钟洁仪说，其他居民和一群在楼下玩藤球的年轻人，听到她的喊叫声也前来相助，有人尝试拉消防水管，有人拿水桶装水，最终顺利扑灭火势。

“一名休班的民防人员也赶过来，并叫所有人疏散到走廊另一侧等候。”

从钟洁仪所拍摄的视频可见，失火后她的丈夫立即冲过去灭火，随后多人陆续赶来帮忙，其间也能看到一名女子带着两名小孩和一名年长者从单位逃出，小孩不断啼哭，显得非常惊恐。

新加坡民防部队受询时指出，火势涉及八楼公共走廊的鞋架，公众在消防员到达前就用消防水管将火扑灭，过程中无人受伤，失火原因在调查中。

警方受询时也证实接获投报，调查工作进行中。

完整报道，请翻阅2026年9月16日的《新明日报》。