加里曼丹部分地区持续降雨，我国星期三（9月16日）的空气质量有所改善。不过，苏门答腊南部仍有烟霾吹向新加坡，本地未来24小时的空气质量预计介于适中至轻微不健康水平。

根据国家环境局星期三傍晚发布的最新烟霾情况，截至下午5时，全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，介于每立方米34微克至59微克，处于“偏高”水平。24小时空气污染指数（PSI）则介于71至89，属于适中水平；其中，中部地区指数最高，达89。

环境局指出，新加坡星期三天气整体干燥，但由于印度尼西亚加里曼丹部分地区持续有阵雨，本地空气质量有所改善。不过，当局仍观察到一些烟霾从苏门答腊南部吹向新加坡。

接下来，苏门答腊中部和南部，以及加里曼丹南部预计继续维持干燥天气。随着风向主要来自东南方或南方，我国仍有可能受到烟霾影响，24小时PSI预计介于适中至轻微不健康水平。

环境局提醒，烟霾对健康的影响取决于个人状况、PSI水平，以及户外活动的时间和强度。公众若要安排未来几小时的户外活动，应参考一小时PM2.5浓度和相应个人指南；若规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预报和相应健康建议。

公众可通过环境局烟霾专网、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用，获取最新空气质量信息。过去两周的区域火点分布，则可在亚细安气象中心网站查看。