在无菜单料理中，主厨与顾客的互动远不止于言语交流。主厨会实时观察顾客的用餐速度、对食材的喜好乃至微妙的面部表情，随时微调后续料理与出菜节奏，打造一份高度个人化的用餐体验。

位于新加坡圣淘沙莱佛士酒店的Iyasaka by Hashida，主打厨师做主的无菜单（Omakase）餐饮体验，荣获新加坡餐饮业协会新设立的“最佳无菜单料理与吧台料理体验奖”第二名。

新加坡餐饮业协会星期三（9月16日）于圣淘沙名胜世界举办2026年RAS Epicurean Star Award颁奖礼，今年共有25个奖项类别，涵盖休闲餐饮、精致餐饮、中餐馆和连锁餐馆等。

为顺应现代消费需求与餐饮模式的多元化，颁奖礼今年增设“最佳无菜单料理与吧台料理体验奖”，旨在表彰以主厨与食客直接互动为核心的个性化餐饮。

日式餐馆Waku Ghin获得这个奖项的第一名，但餐馆代表无法出席当晚活动。

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强调互动与食材新鲜 业者欢迎细分奖项

Iyasaka by Hashida是华联企业饮食和生活时尚部门（OUE Restaurants）旗下的餐馆之一。OUE Restaurants首席营运总监吴恩智（59岁）代表餐厅受访时介绍，除了与顾客的互动，无菜单料理最重要的是食材新鲜，餐馆每周两到三次直接从日本进口食材。

他对奖项细分出无菜单料理类别表示欢迎。“日本料理是一个很宽泛的类别，不论价位、菜系还是服务水平，都很难把餐厅与餐厅放在一起比较。现在这样更好、更聚焦。”

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕以主宾身份出席颁奖礼，并与新加坡餐饮业协会会长莫斯翔一同进行对话。主持人提到，晚宴首道菜品使用了本地农场种植的杏鲍菇，并提问除了在菜单上贴标识，餐饮业者还能做什么来支持本地农场。

吴函燕回应时，强调餐饮业者对支持本地农场扮演重要角色。她指出，在新加坡食品故事2.0中，保障本地农业生产是四大支柱之一，关键在于建立由“本地农场—餐饮业者—消费者”构成的稳固三角关系。她鼓励餐饮业者尽可能选择本地食材，并呼吁公众到超市时也多留意本地农产品。

莫斯翔受访时指出，本届评选共收到来自164个参赛品牌与概念的306项提名，体现出业界在充满挑战的经营环境下仍持续提升标准，也展现了本地餐饮业的多元与品质。他说，希望这个奖项未来能与行业共同演进，认可新餐饮概念、卓越领域及回馈社会的企业。