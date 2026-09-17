星期二（9月15日）傍晚6时20分，你有被手机突然传出的一阵警报声和激烈震动吓一跳吗？

幸好，这是新加坡民防部队通过全岛公众警报系统（Public Warning System，PWS）测试“重要信息”警报，并非真有什么大事发生。

尽管民防部队与各大媒体已提前预告，表示相关警报会在9月15日响起，且部分手机用户也将收到警报推送，但警报触发当下，仍有不少民众感到猝不及防。

在Reddit论坛，一名网民甚至开玩笑说，自己差点“拉在裤子上”。

许多人也纷纷分享自己在手机警报响起那一刻的反应。

有网友说，当时他和孩子在玩具店，“现场所有手机突然集体狂响，实在太魔幻了”。

也有人打趣称“以为世界末日要来临了”，或是当下误以为空气污染指数飙升到可能致命的水平，所以触发警报。

近年来，为了在紧急情况下能通知到更多人，当局持续扩大警报的接收覆盖面。

目前，一旦当局启动警报，已下载SGSecure应用的智能手机便会响起警报，并伴有关于公众警报系统的简短文字信息。

此外，当局也进一步采用名为“SG Alert”的通信广播系统（Cell Broadcast Mass Alert System），无需通过特定应用，就能直接给本地电信用户发送紧急警报，确保在关键时刻谁也不会被落下。

这一技术采用直接通过信号塔发送警报，而非依赖移动数据服务。

这意味着，即使手机未连接互联网，或设置成“静音”和“勿扰”状态，手机照样会响起SG Alert警报短信和震动。

SG Alert支援四大官方语言华文、英文、马来文及淡米尔文，系统会根据用户手机的语言设置，自动发送相应语言的警报。

SG Alert已分阶段推广。目前，使用新电信（Singtel）网络的公众已能在手机上接收紧急警报短信。到了今年年底，覆盖范围将扩展至星和（StarHub）用户。第一通（M1）、SIMBA等其余电信网络用户，则将在明年中陆续获得覆盖。

民防部队的“重要信息”警报一般会在每年的2月15日和9月15日傍晚6时20分响起。

随着SG Alert逐渐普及，未来预料全体国人每年至少会经历两次“被手机吓到”的遭遇。这类警报演习虽看似“扰民”，却很可能会是重大事故发生时，确保更多人迅速接收到资讯，并采取必要行动降低伤害的救命符。

民防部队的“重要信息”警报一般会在每年的2月15日和9月15日傍晚6时20分响起。（李冠卫摄）

这类强制人们接收的预警机制在不少国家与地区已行之有年。例如在地震频仍的日本及台湾，相信不少到当地旅游的新加坡人，也都曾体验过手机接收到地震警报的经历。

在新加坡这一现代城市，SG Alert能弥补传统警报平台，包括公众警报系统、免费电视与广播电台等的不足。在几乎人手一机的情况下，进一步确保人们能在事故发生时及时收到信息，并被告知该采取什么行动因应。

就心理层面而言，正常化偏误容易使人在面对风险时低估其严重性，演习时利用真实的警报声，能打破“一切如常”的心理暗示，让人们在灾难真正来临时，不至于采取忽视态度。

当局一般选在每年2月15日和9月15日傍晚6时20分响起警报，本身也充满防患于未然的意涵。2月15日是全面防卫日（Total Defence Day），傍晚6时20分则是1942年2月15日驻新英军向日本正式投降的历史性一刻，借此警示全体国人居安思危。

演习时差点“尿裤子”，总好过事故发生时六神无主，慌得一批。