黄循财总理将在10月对卡塔尔进行正式访问，这相信是他上任后首次访问中东地区。随着两国高层往来增加，双方正加快推进能源韧性、可持续发展等领域的合作。

外交部星期四（9月17日）发文告说，外交部长维文医生星期三（16日）在多哈，与卡塔尔外交部国务部长苏尔坦（Sultan Bin Saad Al Muraikhi）共同主持第三届卡塔尔—新加坡执行监督机制会议。

执行监督机制下设六个技术委员会，分别负责信息技术、安保、商业、法律、可持续发展和社会发展领域。维文和苏尔坦检讨六个委员会的工作进展，并促请双方有关机构加快推进各项合作。

文告说，黄总理将于10月访问卡塔尔，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆也预计在不久后对新加坡进行国事访问。双方希望配合接下来的高层互访，在能源韧性和可持续发展领域取得具体合作进展。

根据两国发布的第三届卡塔尔—新加坡执行监督机制会议联合声明，双方也同意加强新加坡与海湾合作委员会的合作，包括推动升级现有的新加坡—海合会自由贸易协定。

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针对中东局势，双方对美国与伊朗再度爆发敌对行动，以及红海航运持续受威胁表示关切，并强调应通过对话和外交途径，和平解决冲突。

维文此行也会见卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德，以及副首相兼国防事务国务部长沙乌德。双方讨论进一步深化双边合作，并重申维护以规则为基础的国际秩序。