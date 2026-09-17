71岁补习中心老板患有恋童癖，33年间前后非礼多名女学生，并且连亲骨肉也不放过，在女儿15岁时强奸她，前后共有11名受害者。他星期四（9月17日）在高庭被判坐牢21年。

高庭法官蒋诗琦下判时说，这是一起令人痛心的案件，被告持续对信任他的家人和学生犯下性罪行，受害人包括他的学生、女儿、孙女与侄女等，年龄最小的仅5岁。

尽管被告曾因犯下同类罪行而入狱两次，但被告出狱后很快重蹈覆辙，甚至在被诊断罹患血癌后仍不知悔改，直至被警方逮捕才停止犯案。

辩方吁法官考虑被告患有重病，对被告法外开恩，但法官强调，被告的罪行极为恶劣，保护公众利益是本案主要量刑因素。

《联合早报》日前报道，本案发生于1990年至2023年之间。被告连同妻子教补习近30年，患有恋童癖的他借教补习的机会性侵女学生，在家则对自己与亲戚的女儿伸出狼爪。

被告一共面对33项包括强奸、性侵未成年少女和抵触儿童与青少年法令的控状。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据被告早前承认的案情，他与妻子育有两儿一女。夫妇俩从1997年起经营补习中心，在那之前则在家中提供补习课，补习中心在2021年结束营业。

利用执教便利伸狼爪 受害女学生不知所措

被告会趁上课时把女学生拉到身边，一边说话一边非礼对方。有一次，被告站在其中一名女学生后面，把双手放在对方腋下，然后非礼女学生。受害的学生们往往被吓得不知所措。

1994年至1996年期间，年龄介于9岁至12岁的侄女定期到被告的家上补习课，被告趁没人注意时，对侄女做出猥亵行为。有一次，他指示侄女为他口交，吓得侄女大哭，被告于是给侄女50元安抚她。侄女过后开始找借口不去被告的家上课。

为满足自己的性欲望，被告也不放过自己的女儿。他从1997年起性侵犯年仅6岁的女儿，并且警告女儿不准把事情说出去。被告对女儿的兽行持续八年左右，他也在女儿15岁时强奸她。

同样的，被告也把两个孙女当成泄欲工具，小孙女开始被性侵犯时只有5岁。被告也恐吓大孙女说，如果她不配合，就不再是被告最疼爱的孙女。2023年8月，被告的媳妇从女儿口中得知被告的恶行后报警。

被告曾经在1990年和2022年因为犯下同类罪行，两次被判坐牢和打鞭，当时受害的也是他的补习班学生。岂料，被告出狱后不知悔改，落网后被揭发持续多年的连环罪行。