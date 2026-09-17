这个中秋，白素贞与许仙的曲折爱情故事，将在裕廊湖花园化作璀璨花灯和水上光影。

一年一度的湖畔灯会（Lights by the Lake）将从9月19日举行至10月4日。今年灯会以家喻户晓的中国民间传说《白蛇传》为主轴，公众可欣赏多组花灯和光影秀。

其中，湖畔花园将亮起五组《白蛇传》主题花灯——“千年化形”“断桥情缘”“人间相守”“雄黄现形”和“金山寺之战”，串起白蛇化身为白素贞，与书生许仙相遇相恋，后来历经波折的故事。

裕华园的七层宝塔一带，则将展示“白蛇传：情归团圆”主题花灯。

9月19日至27日，七层宝塔也将上演免费的《白蛇传》光影秀。投影、音乐和花灯灯光相互配合，让宝塔化身为故事舞台，并为这段经典传说重新构思结局。

除了《白蛇传》，裕华园也将亮起嫦娥、玉兔等传统中秋主题灯饰。

星和园则从日本民间传说取材，以月亮公主“辉夜姬”为主题，通过繁花、兔子和流云等灯饰，呈现辉夜姬在月光下的梦幻景象。

湖畔灯会由国家公园局主办，入场免费。