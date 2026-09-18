72岁的黄来春曾于2005年至2018年间离开新加坡，远赴哈萨克斯坦孤儿院服务12年。回国后，她一度因身体状况及无法适应环境感到迷茫，直到参与触爱社会服务的活动，才重新发现自己的价值，并决定成为社区其他年长者的友伴。

“长者也可以帮助其他长者，社区里许多老人非常孤独，我们只要坐在那里听他们倾诉、做一个陪伴他们的朋友，就能带来深切的温暖。”

为了让更多年长者发挥所长，构建“长者服务长者”的邻里互助网，触爱社会服务（TOUCH Community Services，简称触爱）在未来三年内将招募并培训700名“健康推动者”（Wellness Motivators）。

这批健康推动者将根据个人特长，分别扮演连接者、推动者、关怀者及友伴的角色。计划预计为500名面临健康与心理风险的年长者及200名孤立年长者提供支持，其中约120名关怀大使将接受专门沟通训练，深入邻里，协助长者重新融入社区。

这项邻里互助倡议属于“星展基金会×触爱乐龄健康与社区活力计划”（Senior Wellness and Community Activation Programme，简称SWCAP）的核心内容。

星展基金会承诺在四年半内拨款150万元，并动员约300名员工当义工，奉献960小时，开展防诈骗与理财工作坊。SWCAP涵盖身体、情绪、社交、财务和精神五个维度，在未来三年推广至义顺、三巴旺和芽笼峇鲁的四个活跃乐龄中心，预计覆盖2500名年长者。

触爱于星期五（9月18日）为设在义顺的第三个活跃乐龄中心“触爱坊@义顺148”举行开幕仪式，也是义顺集选区议员的教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦担任活动主宾。

赛义德哈伦受访时指出，活跃乐龄中心深入组屋区大幅提升了可及性，年长者积累的人生智慧也能传承给年轻世代，他鼓励社区内的年长者“从小步开始”，走出家门。

新健身房计划助年长者使用器材信心显著跃升

触爱坊@义顺148占地约2266平方英尺，健身房配有六台智能器材，并推出“强健启程·持续有力”（Start Strong，Stay Strong）健身房计划。

国家发展部高级政务次长赛义德哈伦（中）在触爱工作人员陪同下试用智能健身设备，了解如何通过科技与适老教学协助年长者增强体魄。（特约陈福洲摄）

健身房试行期间所做的调查显示，年长者使用器材的信心由25%显著跃升至75%。触爱乐龄部总主管黄丽萍受访时说：“我们会在指导年长者建立信心后，陪同他们前往自己选定的社区公共健身房，直到他们能够‘毕业’，独立锻炼。”

星展基金会总监魏洪英受访时说：“老龄化不应仅仅被视为一项需要应对的挑战，我们更需要全社会共同努力重新设计长寿生活，让年长者能够继续学习、做出有意义的贡献，并有目标地生活。”